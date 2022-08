Phát hiện thuốc giảm đau, hạ sốt bị làm giả

Ngày 22-8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có thông báo gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát hiện 4 lô thuốc Ophazidon bị làm giả.

Trước đó, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy mẫu 4 lô thuốc trên nhãn ghi: Viên nén Ophazidon, SĐK VD-26803-17, số lô 290621, NSX: 8-6-2021, HD: 8-6-2023; số lô 390721, NSX: 15-7-2021, HD: 15-6-2023; số lô: 540921, NSX: 20-9-2021, HD: 20-9-2023; số lô: 691121, NSX: 23-11-2021, HD: 23-11-2023.

Kết quả kiểm nghiệm các mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu định tính, định lượng (cafein) và định lượng (paracetamol).

Sau khi xem xét, đối chiếu các mẫu thuốc viên nén Ophazidon giả trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội cung cấp với mẫu thuốc thật do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội cung cấp, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thông tin về 4 lô thuốc giả trên có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:

Thông tin trên nhãn thuốc: Đối chiếu vị trí trình bày số đăng ký và số lô sản xuất trên nhãn.

Cục Quản lý dược đề nghị các địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Ophazidon giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Ophazidon giả, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc Ophazidon giả.