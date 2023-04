Phía Đông Nhi phản hồi về nghi vấn đạo nhái; Khán giả bức xúc KBS bi kịch hóa cuộc đời Thùy Tiên

(PLO)-Hai con gái Lý Hải trổ tài diễn xuất trong Lật mặt 6; Khán giả bức xúc KBS đưa tin sai về Thùy Tiên; Phía Đông Nhi phản hồi về nghi vấn đạo nhái...

Hai con gái Lý Hải trổ tài diễn xuất trong Lật mặt 6

Trong các phần Lật mặt, các con của Lý Hải thường tham gia với những vai khách mời.

Đến Lật mặt 6, hai cô con gái của Lý Hải là Cherry (Hải My) và Sunny (Tuệ Minh) có vai nhỏ trong phim đầy thú vị nhưng cũng lắm cực nhọc.

Cả hai vào vai hai cô bé bán vé số xuất hiện trong buổi nhậu của nhóm bạn thân do Trung Dũng, Quốc Cường, Huy Khánh, Thanh Thức, Kim Hải và Huỳnh Thi thể hiện.

Dù vai diễn nhỏ nhưng Sunny cũng phải casting như các diễn viên khác chứ không hề được ưu ái vì là “gà nhà”.

Đến trường quay, cả Sunny lẫn Cherry đều rất nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng khi trang điểm lem luốc, đen đúa, quần áo sờn cũ từ đầu tới chân. Cảnh phim của hai bé tuy ngắn nhưng vẫn đòi hỏi diễn xuất nhập tâm. Cả hai đã thành vai diễn của mình rất đạt và chỉ quay trong một lần.

Phía Đông Nhi phản hồi về nghi vấn đạo nhái

Hôm 21-4, Đông Nhi trở lại đường đua âm nhạc với MV “Người ôm pháo hoa”.

Đây là dự án âm nhạc khởi động cho năm 2023- cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi và là sản phẩm hợp tác đầu tiên của Đông Nhi với DTAP.

Trong sản phẩm này, DTAP đã sử dụng những âm thanh đặc trưng tạo nên tên tuổi của Đông Nhi trong những bản hit cũ kết hợp với hiphop và giao hưởng để biến những giai điệu thân quen trở nên mới lạ, độc đáo.

Đặc biệt, trong đoạn Rap Melody, DTAP gợi lại không gian âm nhạc "rất Đông Nhi" bằng câu hát vốn rất nổi tiếng trong bản hit Ngọt Ngào - "I'm in love with you".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì sản phẩm đánh dấu sự trở lại này vấp phải nghi vấn đạo nhạc Trung Quốc.

Theo đó, khán giả chỉ ra một đoạn nhạc ngắn trong bài giống ca khúc Trung Quốc "Xem như gió chưa từng thổi qua". Trong khi đó, đoạn nhạc đầu được cho là giống Sick Enough To Die phiên bản mới của MC Mong ra mắt cách đây một năm.

Phản hồi thắc mắc của cư dân mạng, đại diện Đông Nhi phủ nhận. Cụ thể, phía Đông Nhi cho biết: "Bài hát sử dụng âm thanh đặc trưng của nữ ca sĩ trong các hit cũ. "Người ôm pháo hoa" dùng sample của ca khúc "Ngọt ngào" và một số bài hát khác ra mắt cách đây nhiều năm. Do đó, không có chuyện ê-kíp đạo nhạc".

Phía Đông Nhi cũng cho biết thêm từ những giây đầu tiên khi đoạn violin vang lên, khán giả đã được gợi nhớ ngay lập tức đến âm thanh đặc trưng của Đông Nhi trong thời mới ca hát. Ca khúc dẫn dắt khán giả trở lại không gian âm nhạc của Đông Nhi từ 15 năm trước.

Khán giả bức xúc KBS đưa tin sai về Thùy Tiên

Câu chuyện chương trình Men Who Top The Charts phát sóng trên đài KBS Drama đưa tin sai lệch về Hoa hậu Thùy Tiên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo khán giả, KBS đã "bi kịch hóa" cuộc đời Thùy Tiên với chi tiết Thùy Tiên bị bỏ rơi năm 4 tuổi và trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ ly hôn.

Không chỉ vậy, KBS còn đề cập đến chi tiết Thùy Tiên bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ và gọi Thùy Tiên là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Thực tế, không sống cùng bố mẹ nhưng Thùy Tiên vẫn thường xuyên liên lạc với cả hai người. Bố mẹ của Thùy Tiên cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện cùng con gái sau khi cô đăng quang Miss Grand International 2021.

Khán giả cho rằng, đài KBS đang tập trung vào nhiều chi tiết xúc động khác nhằm lấy nước mắt của khán giả.

Trên các mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự bức xúc trước cách đài truyền hình Hàn Quốc kể câu chuyện về cuộc đời Thùy Tiên.

Nhiều ý kiến cho rằng họ tự hào khi Thùy Tiên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, tuy nhiên không đồng tình với việc nhà đài thổi phồng, "bi kịch" hóa cuộc đời của cô.

Con Nhót mót chồng thu gần 20 tỉ

Theo đại diện từ NSX, dự án Con Nhót mót chồng của Vũ Ngọc Đãng đã cán mốc 20 tỷ sau 3 ngày chiếu sớm với hơn 255.000 lượt vé bán ra.

Diễn viên Thu Trang tâm sự: “Chúng tôi không đặt bất kì một áp lực về về thành tích nào cho phim. Với Con Nhót mót chồng, tôi và anh Thái Hòa cố gắng làm hết sức mình để kể cho mọi người nghe một câu chuyện liên quan đến tình cha con của xóm lao động. Ở đó, chúng tôi là những con người không hoàn hảo nhưng luôn muốn yêu thương nhau, chữa lành cho nhau”.

Con Nhót mót chồng có dàn diễn viên Thái Hòa, Thu Trang, Tiến Luật, Hồng Vân,… Phim chính thức công chiếu vào ngày 28-4.

