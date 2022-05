Phim kinh dị đầu tiên của Hàn Quốc quy tụ dàn sao khủng từ K-POP

Phim có tên gốc là Goedam 2, vốn được xem như phần hậu truyện (sequel) của series Goedam.

Ra mắt năm 2020, tác phẩm từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc suốt một thời gian dài.

Đặt bối cảnh tại thủ đô Seoul hiện đại, nội dung phim xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ, bí ẩn về thế giới âm hồn. Chẳng hạn như chuyện anh bảo vệ và những con ma-nơ-canh, chuyện về người phụ nữ bị nghiền nát trong lò nung, hay là chuyện anh chàng câu cá gặp ma…

Các câu chuyện tưởng chừng độc lập nhưng lại có sự kết nối chặt chẽ, tạo thành tác phẩm điện ảnh trọn vẹn, có mở có kết.

Thông qua mỗi câu chuyện, các nhà làm phim cũng khéo léo lồng ghép những bài học nhân văn, phê phán những thói hư tật xấu còn tồn tại trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Từ nạn bắt nạt trên mạng cho đến thói tham lam của con người sẽ được lật mở một cách đầy ý nhị.

Mỗi nhân vật có một số phận khác nhau, nhưng đều mang trong mình những ẩn ức khó giải bày. Chỉ khi đối mặt với khoảnh khắc tột cùng sợ hãi, họ mới bộc lộ bản chất thật sự cũng như những tâm tư, suy nghĩ chôn giấu.

Với thời lượng 117 phút, trung bình mỗi câu chuyện sẽ kéo dài từ 10 đến 15 phút. Do đó, khán giả khi xem phim sẽ không cảm giác bị mệt mỏi.

Từng cảnh quay được biên tập, cắt ghép kỹ càng để tạo nhịp phim nhanh, gọn, lôi kéo người xem từ đầu đến cuối. Mặc dù theo thể loại kinh dị, phim vẫn pha trộn nhiều yếu tố phiêu lưu, điều tra để tạo nên những câu chuyện hấp dẫn.

Giống phần đầu, tác phẩm sẽ không gói gọn ở bất kỳ dòng kinh dị nào, mà sẽ kết hợp nhiều dòng khác nhau để chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Người xem sẽ được thưởng thức từ kinh dị siêu nhiên (supernatural), kinh dị tâm lý (psychological) cho đến kinh dị máu me (gore)…

Thậm chí, một số cảnh quay vì quá rùng rợn nên phim phải dán nhãn C18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi).

Ngồi ghế đạo diễn là Hong Won Ki - người từng thực hiện MV cho hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của K-Pop như BTS, EXO, MAMAMOO...

Trong màn chào sân điện ảnh, anh tận dụng khả năng lẫn kinh nghiệm, đồng thời học hỏi khá nhiều các tác phẩm cùng dòng của Hàn Quốc.

Đạo diễn đặc biệt ưa chuộng phim kinh dị Thái Lan, muốn làm nổi bật những yếu tố tâm linh Á Đông để tạo sự mới mẻ cho tác phẩm.

Nhà làm phim cũng tận dụng tốt bối cảnh thủ đô Seoul. Anh liên tục sử dụng ánh sáng để tạo sự tương phản giữa đô thị tấp nập và những con hẻm vắng người.

Các góc máy được tính toán để làm tăng nỗi sợ hãi, thiết kế bối cảnh được chăm chút tạo cảm giác ghê rợn, ngột ngạt.

Điểm cộng đáng chú ý là anh hạn chế các chiêu trò jump scare cũ kỹ để mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người xem.

Dự án còn thu hút bởi sự tham gia của hàng loạt ngôi sao K-Pop được các bạn trẻ Gen Z yêu thích, bao gồm Arin của nhóm Oh My Girl, EXY của Cosmic Girls (WJSN) hay Ju Hak Nyeon của The Boyz...

Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc của điện ảnh xứ kim chi cũng xuất hiện. Chẳng hạn như Kim Do Yoon (từng đóng Hellbound, Peninsula), Lee Ho Won (Reply 1997) hay Lee Yul Eum (The King).

Các nhà sản xuất quyết định chơi lớn khi chọn 10 ngôi sao K-Pop làm nhân vật chính cho các câu truyện. Mỗi người sẽ được sắp xếp để đều có đất diễn vừa vặn, không ai chịu thua kém ai.

Thành công của tác phẩm hứa hẹn mở hướng đi mới cho dòng phim kinh dị của Hàn Quốc, tạo thành thương hiệu phim ma được khán giả toàn cầu yêu thích.

Phim Chuyện ma đô thị đang khởi chiếu trên toàn quốc.