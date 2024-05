Phim Việt duy nhất được đề cử trượt giải tại Liên hoan phim Cannes 2024

Liên hoan phim Cannes 2024 đã bước vào những ngày cuối cùng và bắt đầu xướng tên những bộ phim đạt giải tại các hạng mục.

Mới đây nhất, hạng mục Un certain regard (Nhãn quan độc đáo), hạng mục quan trọng thứ hai sau hạng mục dự thi chính thức (Competition) của Liên hoan phim Cannes hằng năm đã công bố chủ nhân đạt giải này.

Điều gây tiếc nuối nhất cho fan phim Việt là phim Viet and Nam (tựa Việt: Trong lòng đất) của đạo diễn Trương Minh Quý (phim Việt duy nhất lọt vào vòng tranh giải) đã không đạt giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Chủ nhân giải thưởng của hạng mục Un Certain Regard thuộc về phim điện ảnh Black Dog của Trung Quốc.

Trước đó, Viet and Nam là một trong những phim có điểm phê bình khá cao, thuộc top đầu tại Liên hoan phim Cannes tính cả các phim cạnh tranh tại Cành cọ vàng.

Hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) chủ yếu dành cho các phát hiện, khám phá mới... hoặc tài năng trẻ tham gia tranh giải, Viet and Nam là một trong những phim sáng giá nhất, tính cả điểm phê bình lẫn hiệu ứng truyền thông.

Có nhiều ý kiến dự đoán Viet and Nam sẽ có giải, tuy nhiên, phim của đạo diễn Trương Minh Quý đã không được gọi tên.

Vượt mặt nhiều đối thủ trong đó có Viet and Nam của đạo diễn Trương Minh Quý, Black Dog của đạo diễn Guan Hu đã thắng hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo).

Đặc biệt, chú chó trong phim này còn nhận giải Grand Prize ở hạng mục giải độc lập Palm Dog.

Black Dog có sự tham gia của tài tử Bành Vu Yến. Phim là câu chuyện về tình bạn đầy thiện duyên giữa người và chó.

Một gã cựu tay đua mô tô tham gia vào chiến dịch tìm diệt các con chó hoang nhằm chuẩn bị cho thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhưng anh không ngờ anh đã kết bạn cùng một con chó hoang mà anh đi tìm để giết.

Các giải thưởng khác trong hạng mục Un Certain Regard bao gồm The Story of SouleymaneThe Story of Souleymane (đạo diễn Boris Lojkine) giành giải của Ban giám khảo; giải đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Roberto Minervini (phim The Damned của Ý) và Rungano Nyoni (phim On Becoming a Guinea Fowl của Anh).

Phim The Story of Souleymane giành thêm giải diễn xuất cùng The Shameless. Giải triển vọng và bằng khen lần lượt dành cho Holy Cow và Tawfik Alzaidi.