Phó Chánh án Toà Tối cao Nguyễn Trí Tuệ nói về biên chế thẩm phán và thư ký toà

(PLO)- Về biên chế ngành tòa án, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết sẽ tuyển cho các vị trí khác, biên chế thẩm phán sẽ không tăng, "thư ký quý hơn thẩm phán…"

Sáng 3-1, TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trí Tuệ (Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao) và Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM Trần Văn Châu.

Báo cáo tổng kết năm 2022 cho thấy dù gặp không ít khó khăn nhưng TAND cấp cao tại TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, đối với công tác xét xử phúc thẩm, năm 2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM thụ lý tổng cộng 3.783 vụ án các loại, tăng 532 vụ so với năm 2021 (3.251 vụ); đã giải quyết 3.038 vụ, tăng 1.285 vụ so với năm 2021 (1.753 vụ); tỉ lệ giải quyết đạt 80,31%, tăng 26,39% so với năm 2021 (53,92%); còn lại: 745 vụ án các loại, giảm 753 vụ so với năm 2021 (1.498 vụ).

Tính riêng năm 2022, số đơn giám đốc thẩm (GĐT), tái thẩm (TT) đã giải quyết đạt trên 150% so với số đơn thụ lý mới trong năm, từ đó góp phần kéo giảm khối lượng đơn tồn chuyển sang năm 2023.

Tại hội nghị, Chánh án Trần Văn Châu nêu một số đề xuất, kiến nghị với TAND Tối cao. Ông đề nghị xem xét lại biên chế cho tòa cấp cao bởi khối lượng công việc rất lớn. Cạnh đó, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phòng xét xử trực tuyến, mở thêm các lớp nghiệp vụ tại TP.HCM thay vì phải ra Hà Nội để học, tính toán lại cụm thi đua cho tòa cấp cao.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đánh giá cao những kết quả mà TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đạt được.

Ông Tuệ chia sẻ Bộ Chính trị đã đồng ý giữ lại 10% biên chế cho ngành tòa án thay vì phải giảm như kết luận trước đây. Tuy nhiên, số biên chế này sẽ được tuyển cho các vị trí khác, còn biên chế thẩm phán sẽ không tăng. “Thư ký quý hơn thẩm phán, đây là một thực tiễn…” – ông nói.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của TAND Cấp cao tại TP.HCM, ông Tuệ cho rằng việc hơn 100 bản án, quyết định của tòa này bị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy, sửa là “một vấn đề lớn”.

Nhiều bản án đã được Tòa Cấp cao xử GĐT rồi chính Quyết định GĐT của Tòa Cấp cao lại bị Tòa Tối cao xử GĐT, trở về kết quả ban đầu. Do đó, theo ông Tuệ, Tòa Cấp cao cần phải nâng cao chất lượng xét xử hơn nữa.

Cũng tại hội nghị, đại diện TAND Tối cao đã công bố các quyết định của Chánh án Tối cao Nguyễn Hòa Bình về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1972, thẩm phán cao cấp, vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM. Nhiệm kỳ là năm năm, kể từ ngày 1-1-2023.

Bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng (sinh năm 1965, chánh tòa Tòa Dân sự TAND Cấp cao tại TP.HCM) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 1-1-2023.

Dịp này, các ông Phạm Hồng Phong (Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM) và ông Nguyễn Hữu Trí (nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM) đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì...

