Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp

(PLO)- Sáng 17-7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn đã đến dự kỳ họp thứ Sáu của HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá X.

Ngày 17-7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Sáu để xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự phiên họp có ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khoá XV.

Báo cáo với HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,89%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 2,06% và cao hơn mức bình quân của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 950 triệu USD, xuất siêu trên 180 triệu USD, trong đó xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi, tăng 19,98% về sản lượng, tăng 25,61% về kim ngạch; kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 46,83%, cao hơn 22,08% so với năm 2022.

Chất lượng giáo dục các cấp cơ bản được bảo đảm; đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; quan tâm giải quyết việc làm cho người dân. Các chỉ tiêu văn hoá, xã hội được chú trọng thực hiện, nhất là đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng giúp hoạt động du lịch khôi phục nhanh.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh Đồng Tháp trong thời gian vừa qua.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đã có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc, từ một địa phương thuần nông trở thành điểm sáng của cả nước về cải thiện môi trường đầu tư; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. PCI nằm trong top 5 tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc trong 15 năm liên tục.

"Đây là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp đã từng bước nâng cao chất lượng sống của nhân dân bằng sự kết hợp hài hòa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Mẫn đề nghị Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm, trong đó có tạo điều kiện đẩy nhanh đầu tư các tuyến hạ tầng giao thông cấp vùng đi qua tỉnh Đồng Tháp. Phát triển các không gian kinh tế - đô thị mới dựa trên mối quan hệ liên kết - hợp tác với TP.HCM và nước bạn Campuchia. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị. Đặc biệt, cần tập trung sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị quyết của Quốc hội.

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cho biết tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 16 dự thảo Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu, đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Theo dự kiến chương trình, HĐND tỉnh cũng thực hiện công tác kiện toàn nhân sự trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp dự kiến diễn ra đến ngày 18-7.

HẢI DƯƠNG