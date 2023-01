Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký nhiều công văn về cách ly có thu phí

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (đã bị bắt tạm giam) ký nhiều công văn thống nhất cho nhiều công ty đón người nhập cảnh đến cách ly phòng chống COVID-19 có thu phí trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 2-1, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, cho biết Uỷ ban Kiểm tra sẽ xem xét, trình Ban Thường vụ xử lý kỷ luật theo quy định.

Theo ông Dũng, ông Tân bị bắt vào chiều thứ 7 (31-12-2022), đúng vào dịp nghỉ Tết dương lịch nên Tỉnh uỷ chưa tổ chức họp xem xét những vấn đề liên quan đến ông này.

Trong ngày 31-12-2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức họp khi có thông tin của Bộ Công an. Ông Dũng cho hay, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Tân về tội "nhận hối lộ". Tuy nhiên, cụ thể như thế nào Bộ Công an chưa thông báo.

Trước đó, tối 31-12, Bộ Công an phát thông tin khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của PLO, trong hai năm 2021 - 2022, ông Trần Văn Tân đã ký nhiều quyết định thành lập các khu cách ly có thu phí đối với người nhập cảnh. Hầu hết quyết định được ký căn cứ theo đề nghị của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Ông Tân cũng ký các công văn thống nhất cho các công ty tổ chức đón công dân Việt Nam và người nước ngoài đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí tại Quảng Nam. Những công văn này được xem xét theo đề nghị của các công ty về việc đón khách trên các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam, công văn của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và ý kiến thống nhất của Sở Y tế, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Trong số này, Công ty Cổ phần Việt Nam T.M được ông Tân ký hơn 20 công văn thống nhất cho phép đón người nhập cảnh hoặc công dân Việt Nam nhập cảnh đến cách ly tại cơ sở có thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hầu hết các cơ sở cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2021, tỉnh này đã đón gần 30.000 công dân về nước cách ly trên các chuyến bay. Đây là một trong những địa phương có số lượng người nước ngoài, công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài về cách ly nhiều nhất cả nước.

THANH NHẬT