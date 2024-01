Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức: Mọi người ai cũng có tết ấm áp

(PLO)- Chăm lo tết cho người dân luôn TP phải thực hiện chu đáo, để tất cả mọi người đều có mùa xuân ấm áp, an vui và nghĩa tình.

Chia sẻ trên được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, do HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM, Sở TT&TT TP.HCM thực hiện ngày 28-1.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Phạm Chí Tâm, trong tình hình khó khăn như hiện nay, khả năng sẽ có nhiều trường hợp đoàn viên công đoàn và người lao động do còn khó khăn sẽ ở lại đón tết cùng TP.

Công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết tại ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình do Liên đoàn Lao động TP tổ chức. Ảnh: VÕ THƠ

Đối với những công nhân ở lại TP đón tết, LĐLĐ TP sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” lần 3 năm 2024 với số lượng chăm lo khoảng 21.000 hộ gia đình khoảng (65.000-75.000 người).

Theo đó, mỗi gia đình được xét chọn sẽ được tặng trọn gói vé vào cổng (550.000 đồng/hộ), sử dụng trọn gói tất cả 30 trò chơi, xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới, chương trình ca nhạc tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Tổng kinh phí thực hiện cho chương trình này gần 11,6 tỉ đồng.

Công nhân được hỗ trợ vé tàu, vé xe về quê ăn tết cùng gia đình. Ảnh: VÕ THƠ

Cạnh đó, để giúp công nhân, lao động được sum vầy trong dịp tết, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã tặng vé tàu, vé xe và nhiều ưu đãi về giá vé cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP về quê trong dịp tết.

“Đặc biệt, chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” lần 4 cấp TP, hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và công đoàn (vợ, chồng, 2 con dưới 16 tuổi) có nhu cầu về quê đón Tết, ưu tiên các hộ gia đình nơi sinh sống từ tỉnh Bình Định trở ra TP Hà Nội”- ông Tâm thông tin.

Siêu thị mini 0 đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm chăm lo cho người dân khó khăn có được một mùa Tết đủ đầy. Ảnh: BP

Theo bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết ngay từ những ngày đầu tháng 11-2023, đơn vị đã rà soát các đối tượng khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt để chăm lo trong dịp tết này.

Theo đó sẽ tổ chức các đoàn thăm mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, nhân sĩ trí thức, các đối tượng bị hưởng sau đại dịch COVID-19, các hộ gia đình khó khăn…

“Qua quá trình vận động và thực hiện chăm lo cho người dân trên địa bàn, TP đã nhận được quan tâm và hỗ trợ từ nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Trong thời buổi kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn có nhiều tấm lòng hướng về TP và chung tay chăm lo để người dân có một cái tết đầm ấm”- bà Trâm nói.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội Lê Văn Thinh thăm hỏi và lì xì tết cho các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Huỳnh Lê Như Trang cho biết, năm nay, Sở cũng chủ động rà soát thêm một số nhóm đối tượng để chăm lo trong dịp tết.

Qua đó, Sở đã đề xuất tăng chăm lo cho diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP, nhóm này không được hưởng trợ cấp xã hội; người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Anh Đức trao quà cho các hội viên nữ. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, việc chăm lo tết cho người dân luôn được TP quan tâm và thực hiện, mục tiêu hướng đến không để không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả mọi người đều có mùa xuân ấm áp, an vui và nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cũng đề nghị các sở ban ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm, thực hiện chu đáo các chương trình chăm lo tết để phục vụ cho người dân một cách tốt nhất.

Cạnh đó rà soát các đối tượng được chăm lo, không để sót trường hợp và và thực hiện chăm lo phù hợp, để các đối tượng nhận chăm lo cảm thấy hài lòng và vui vẻ trong dịp tết.

Ông Đức cũng đề nghị tăng cường giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản trợ cấp cho công nhân để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng lưu ý đến vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, hướng đến một cái tết vui vẻ, thoải mái nhưng đảm bảo an toàn và được hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

VÕ THƠ