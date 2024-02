Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Gò Vấp phải làm nhanh, làm ngay các tuyến hẻm

Chiều 22-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã đến dự và chỉ đạo hội nghị duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của quận Gò Vấp.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết trên địa bàn quận có một số dự án, công trình chậm tiến độ triển khai.

Trong đó có dự án mở rộng, nâng cấp đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh); đường Nguyễn Văn Khối (đoạn từ Thống Nhất đến Lê Văn Thọ); mở rộng một số tuyến hẻm kết nối với kênh Tham Lương - Bến Cát và dự án cải tạo năm nhánh rạch trên địa bàn quận Gò Vấp.

Sau khi nghe đại diện Sở GTVT và Sở KH&ĐT báo cáo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã giao Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ một số dự án lớn thuộc thẩm quyền của TP, sớm trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo ông, TP thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên, trước đây quận không khẳng định là dự án cấp bách nên chưa thực hiện được.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan gợi ý tuyến đường Lê Đức Thọ trước mắt cứ thực hiện 22 m để đảm bảo trong lộ giới quy hoạch, sau đó xin chủ trương đầu tư. “Còn nguồn lực có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu” – ông nói và cho rằng dự án này “bắt đầu lại từ đầu” nên cần có chủ trương sớm.

Đối với các tuyến hẻm, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan giao UBND quận Gò Vấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của Sở KH&ĐT. Ông đề nghị quận phải làm nhanh, làm ngay để những dự án này nằm ngay trong trang đầu tiên của danh mục các dự án được HĐND TP bố trí vốn giai đoạn tới.

Riêng dự án cải tạo năm nhánh rạch kết nối với kênh Tham Lương - Bến Cát để phòng chống sạt lở, ông Hoan đề nghị quận Gò Vấp khẩn trương phối hợp với Sở NN&PTNT khảo sát thực tế, thực hiện cải tạo, nạo vét để chống ngập khi mùa mưa đang tới.

Theo ông Hoan, mỗi nhánh rạch phải nghiên cứu làm bao nhiêu tiền để khơi thông dòng chảy; đồng thời dùng quỹ phòng chống thiên tai TP để đầu tư cho dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, về lâu dài, các cơ quan phải nghiên cứu, tính toán chi phí đầu tư lớn, có bờ kè, khơi thông dòng chảy, giải tỏa đường sá hai bên, đưa vào dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Phấn đấu giải ngân đầu tư công trên 95%

Năm 2023, quận Gò Vấp có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch năm. Kinh tế quận có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 6,17% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 103,7% so với dự toán. Trong đó nguồn thu từ khu vực kinh tế đạt tỉ lệ 133% so với dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 99,9%...

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, quận đã chăm lo hơn 67.500 suất quà với tổng số tiền hơn 60,7 tỉ đồng, bằng 101% so với năm 2023.

Trong năm 2024, quận đề ra 24 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 100%, vượt dự toán TP giao 5%; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%; giá trị sản xuất phấn đấu bình quân tăng 10,5%/năm.

Phấn đấu tỉ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên…