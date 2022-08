Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến thăm Đại úy bị chấn thương cột sống

Ngày 5-8, Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ số tiền hơn 400 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ

Trước đó, Bộ Công an tổ chức Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là một hoạt động thường niên nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ CAND trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong lúc luyện tập để tham gia vòng thi chung kết nội dung võ thuật ứng dụng, Đại uý Lê Như Khuyến - cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP không may gặp tai nạn.

Bác sĩ chẩn đoán Đại úy Khuyến bị đa chấn thương cột sống thắt lưng thể nặng, có nguy cơ bị liệt nửa chi dưới cần chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị; chi phí điều trị rất cao.

Được biết gia đình Đại úy Khuyến đang gặp khó khăn. Vợ chồng Đại úy Khuyến có hai con nhỏ, một cháu 7 tuổi, một cháu vừa mới sinh được sáu tháng. Vợ chồng Đại úy Khuyến cũng đang phải trả khoản nợ vay ngân hàng và người thân để xây nhà trước đó.

Trước hoàn cảnh này, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP để kịp thời hỗ trợ gia đình Đại úy Khuyến phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Đại tá Lương Văn Bền biểu dương tinh thần tích cực, nhiệt huyết, khổ luyện của Đại úy Lê Như Khuyến. Đại tá Bền ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Khuyến yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục.