Cần Thơ: Ngày đầu đăng ký biển số xe máy tại công an cấp xã nhanh và thuận tiện

Từ hôm nay, ngày 21-5, Bộ Công an đã trao quyền cho công an cấp huyện được đăng ký, cấp BKS cho xe ô tô và công an cấp xã được trao quyền đăng ký, cấp BKS mô tô, xe máy... cho cá nhân, tổ chức. Ghi nhận ngày đầu triển khai thực hiện tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ có 27 xã, thị trấn thực hiện cấp BKS xe máy Từ ngày 21-5, TP Cần Thơ có 4 huyện được phân cấp đăng ký, cấp biển kiểm soát xe ô tô, là Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh. Cạnh đó, có 27 xã, thị trấn được phân cấp đăng ký cấp biển kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, gồm: - Các xã Đông Hiệp, Thạnh Phú, Thới Đông, Thới Hưng, Thới Xuân, Trung An, Trung Hưng; Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ)- - Các xã Giai Xuân, Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Tân Thới, Trường Long (huyện Phong Điền). - Các xã Định Môn, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Thạnh, Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân và thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai). - Các xã Thạnh Lộc, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh Tiến và thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh).