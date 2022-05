Hôm nay, công an huyện, xã được đăng ký, cấp biển số xe

Thông tư 15/2022 của Bộ Công an về nội dung sửa đổi Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay (21-5). Đáng chú ý là tại thông tư này, Bộ Công an đã trao quyền cho công an cấp huyện được đăng ký, cấp biển số ô tô và công an cấp xã được trao quyền đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

TP.HCM thực hiện ở Công an quận Bình Thạnh và năm huyện

Tại TP.HCM, trao đổi với PV mới đây, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết kể từ hôm nay, việc đăng ký, cấp biển số ô tô, xe máy, kể cả xe máy điện sẽ được thực hiện ở Công an quận Bình Thạnh và năm huyện ngoại thành gồm Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn.

Ghi nhận của PV chiều 20-5 tại điểm đăng ký xe Công an quận Bình Thạnh (28 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24), bên ngoài khu vực đăng ký xe, công an quận đã treo băng rôn thông báo về công tác đăng ký mô tô, xe máy trên địa bàn quận được thực hiện từ ngày 21-5.

Tại đây, Công an quận Bình Thạnh sẽ bố trí hai cán bộ hướng dẫn người dân về các thủ tục đăng ký xe. Đây cũng là khu vực bố trí để xét xe. Khu vực bên trong điểm đăng ký xe, đơn vị đã sắp xếp bốn hàng ghế dài cho người dân chờ làm thủ tục. Xung quanh khu vực này cũng được dán các thông báo, niêm yết về quy trình, thủ tục, lệ phí và các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký xe. Tại quầy đăng ký, công an quận bố trí hai màn hình máy tính để công khai hồ sơ cho người dân đối chiếu. Các màn hình này cũng là nơi hiển thị biển số xe mà người dân bốc được một cách công khai, minh bạch.

Theo đại diện đơn vị đăng ký xe quận Bình Thạnh, đơn vị bố trí bảy nhân sự để thực hiện công tác đăng ký xe phục vụ người dân. Các nhân sự này đã được tập huấn thủ tục, quy trình do PC08 tổ chức. Trước đó, đơn vị cũng đã tuyên truyền thông tin về việc đăng ký xe trên địa bàn quận cho người dân qua nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền qua Zalo, fanpage Facebook và các đơn vị phường tuyên truyền đến người dân.

Bà Rịa-Vũng Tàu: 57 xã, phường đủ điều kiện thực hiện

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết tỉnh có 57 xã, phường đủ điều kiện để thực hiện đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức kể từ ngày 21-5. Ngoài ra, tại các huyện, thị xã, TP, công an huyện, thị xã, TP có trụ sở đóng quân ở xã, phường, thị trấn nào thì đơn vị đó sẽ cấp cho cá nhân, tổ chức ở địa bàn xã, phường, thị trấn đó.

Ví dụ, Công an TP Vũng Tàu có trụ sở tại phường 7 thì Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu sẽ thực hiện đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn phường 7. Hoặc Công an huyện Châu Đức đóng quân tại thị trấn Ngãi Giao, Công an huyện Xuyên Mộc đóng quân tại thị trấn Phước Bửu, Công an huyện Đất Đỏ đóng quân tại thị trấn Đất Đỏ, Công an thị xã Phú Mỹ đóng quân tại phường Phú Mỹ cũng thực hiện tương tự.

Triển khai Thông tư 15, Phòng CSGT đã tổ chức ba lớp tập huấn cho 217 cán bộ công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện về công tác thực hiện đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy, xe máy điện. Ngoài ra, cán bộ của phòng cũng sẽ tăng cường xuống địa bàn để hỗ trợ địa phương khi triển khai.

Theo Đại tá Lê Văn Ninh, việc phân cấp như Thông tư 15 giúp giảm áp lực về thực hiện cấp, đăng ký biển số ô tô cho lực lượng CSGT cấp tỉnh, giảm áp lực cho cấp huyện trong việc đăng ký mô tô, xe máy; giảm chi phí, thời gian đi lại làm thủ tục cho người dân, bớt áp lực tham gia lưu thông trên đường. Trước mắt khi triển khai ở cấp cơ sở còn một số khó khăn như chưa hoàn thiện trang thiết bị, đường truyền. Việc này sẽ sớm được đầu tư để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.•