Công an 27 xã ở Ninh Thuận cấp biển số xe máy từ ngày 21-5

Ngày 19-5, đại tá Lê Mai, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết Công an tỉnh này chuẩn bị triển khai đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại công an 27 xã và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo ông Mai, việc làm trên là thực hiện phân cấp trong công tác đăng ký xe, theo quy định mới trong Thông tư 15 của Bộ Công an.

Cụ thể, Phòng CSGT, công an các huyện sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, xe máy kéo, sơ mi rơmoóc, các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có địa chỉ trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, công an 27 xã sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho người dân, các tổ chức có trụ sở, thường trú tại địa phương.

Đại tá Lê Mai thông tin: Công an xã được thực hiện đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy phải đáp ứng tiêu chí có lượng xe đăng ký mới trong ba năm liền kề trung bình 250 xe mỗi năm. Ngoài TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có 27 xã đáp ứng được tiêu chí trên.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã trang bị máy móc, đường truyền, cấp tài khoản, và tập huấn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho công an các địa phương được phân cấp đăng ký xe.

“Trong thời gian đầu, Phòng CSGT sẽ cử lực lượng hỗ trợ các địa phương triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp biển số”- đại tá Mai nói.

Theo phân cấp, huyện Thuận Nam có 4 xã được tiếp nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy, huyện Ninh Phước có 8 xã, huyện Ninh Sơn có 6 xã, huyện Ninh Hải có 7 xã, huyện Thuận Bắc có 2 xã. Riêng huyện Bác Ái, lượng xe đăng ký mới không nhiều, nên vẫn thực hiện việc đăng ký tại Công an huyện.