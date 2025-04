Dự báo chiều nay cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ đón lượng lớn phương tiện 07/04/2025 10:57

Phòng CSGT - Công an TP.HCM cho biết dự báo trong hôm nay (7-4) lượng người và phương tiện quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ tăng cao, đặc biệt là từ các tỉnh thành lân cận.

Trong đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được dự báo sẽ đón lượng lớn phương tiện đổ về hướng TP.HCM và có thể xảy ra kẹt xe.

Do đó, để đảm bảo an toàn và tránh gặp phải tình trạng ùn tắc, Phòng CSGT khuyến cáo người dân nên chủ động theo dõi tình hình giao thông trước khi di chuyển để lựa chọn lộ trình phù hợp. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Dự báo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể kẹt xe vào chiều nay. Ảnh: NK

Tương tự, Đại diện Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP, cho biết dự kiến chiều tối hoặc đêm ngày 7-4, lượng khách quay trở lại TP.HCM qua phà Cát Lái sẽ tăng cao (phía Đồng Nai).

Nguyên nhân là do lượng khách lựa chọn hướng phà Cát Lái, giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vì vậy, đơn vị vận hành đã lên phương án chuẩn bị, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để phục vụ người dân, giải tỏa hành khách tốt nhất.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cũng khuyến cáo người dân nên chủ động theo dõi trên hệ thống camera giám sát, radio để lựa chọn lộ trình phù hợp để quay trở lại TP.HCM.