Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ bờ kè tan hoang sau 1 năm sử dụng 07/04/2025 16:23

Ngày 7-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Hải Lăng kiểm tra hệ thống kè chống xói lở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An bị hư hỏng sau phản ánh của Báo Pháp Luật TP. HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm vụ bờ kè tan hoang sau 1 năm sử dụng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo văn bản này, để làm rõ các nội dung theo phản ánh của báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hải Lăng kiểm tra, đánh giá thực tế các nội dung theo phản ánh.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra, đánh giá quy trình đầu tư xây dựng từ khâu thiết kế, thẩm định, giám sát chất lượng, thi công xây dựng công trình, công tác quản lý, sử dụng... qua đó xác định nguyên nhân hư hỏng và trách nhiệm các bên liên quan.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch, có phương án xử lý, khắc phục kịp thời tình trạng hư hỏng trước mùa bão, mưa lũ năm 2025.

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết công trình này do UBND xã Hải An thực hiện, quản lý nên huyện yêu cầu xã báo cáo cụ thể, từ đó sẽ có hướng xử lý.

Bờ kè mới sử dụng đã tan hoang khiến nhiều người dân lo lắng. Ảnh: NGUYỄN DO

Như PLO đã phản ánh, hệ thống kè chống xói lở thôn Mỹ Thủy có tổng mức đầu tư hơn 3,3 tỉ đồng, do UBND xã Hải An làm chủ đầu tư. Dự án này do liên danh Công ty TNHH Hải Triều và Công ty TNHH Xây dựng Quang Vũ là nhà thầu thi công.

Tuyến kè được xây dựng từ nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và đối ứng của địa phương. Dự án khởi công vào tháng 7-2023 và thành thành bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 9-2023.

Khi vừa xây dựng xong và đưa vào sử dụng vào mùa đông năm 2023, bờ kè này đã xuất hiện hư hỏng và được đơn vị thi công khắc phục sửa chữa. Tuy nhiên, đến mùa đông năm 2024, sự cố hư hỏng tiếp tục xảy ra và nghiêm trọng hơn.

Theo ghi nhận, tại bờ kè dài hơn 300m có khoảng một nửa bị đứt gãy, sụt lún nghiêm trọng. Tại nhiều vị trí điểm bờ kè bị sụt lún hơn 1m, nhiều kết cấu bê tông bị đứt gãy không còn khả năng phòng chống sạt lở.