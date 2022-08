Đồng Tháp: Thăng hàm cho đại úy Công an hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 5-8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh đã đến viếng, chia sẻ và động viên gia đình Thiếu tá Hồ Tấn Dương.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến viếng và trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thiếu tá Hồ Tấn Dương.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4-8, Thiếu tá Hồ Tấn Dương cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh truy đuổi hai đối tượng nghi vấn trộm tài sản trên tuyến quốc lộ N2B.

Bị truy đuổi, hai đối tượng chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn và cả hai bên đều bị té ngã, bị thương. Do chấn thương nặng nên Thiếu tá Dương đã hi sinh.

Theo công an, năm 2006 Hồ Tấn Dương là chiến sĩ nghĩa vụ, Công an huyện Lấp Vò. Sau đó anh được tuyển vào Công an và đào tạo từ trung cấp Cảnh sát nhân dân đến Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra trinh sát.

Suốt trong quá trình công tác Hồ Tấn Dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được lãnh đạo tín nhiệm, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến.