Phường giúp dân thu gom rác cồng kềnh dịp cuối năm

Dịp cuối năm, khi người dân dọn dẹp nhà cửa sẽ phát sinh nhiều loại rác, nhất là các loại rác cồng kềnh như giường, tủ, bàn ghế, nệm hư cũ… Những loại rác này không được các đơn vị thu gom rác hằng ngày lấy nên người dân phải để rác ở lề đường, thậm chí thành các bãi rác tự phát không những gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Để đại vì không biết để đâu

Chị Minh Ngọc (ngụ TP Thủ Đức) cho biết dịp cuối năm gia đình chị bắt đầu dọn dẹp, bỏ đi những vật dụng đã cũ, không cần thiết để trang hoàng lại nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Tất cả đồ bỏ đi, bao gồm cả rác thải sinh hoạt, chị Ngọc đều đem để trước nhà.

“Thường rác thải sinh hoạt hằng ngày tôi sẽ mang ra thùng rác trước cửa để đơn vị thu gom đến lấy, mỗi tháng đóng tiền cho họ. Tuy nhiên, cuối năm dọn lại nhà, tôi có bỏ đi vài đồ dùng cũ như nệm, tủ, bàn. Tôi cũng mang chúng để trước nhà nhưng đơn vị thu gom rác lại không đồng ý lấy vì họ chỉ lấy rác thải sinh hoạt. Do chúng có kích cỡ quá to nên rất khó để di chuyển, tôi cũng không biết phải bỏ ở đâu cho đúng nên đành để ở đó. May sao có người đến hỏi xin số đồ này” - chị Ngọc nói.

Người dân mang rác cồng kềnh đến UBND phường 11, quận Phú Nhuận nhờ xử lý.

Ảnh: UBND phường 11 cung cấp

Cùng ngụ TP Thủ Đức, anh Lê Xuân Thủy cho biết tại chung cư anh đang sống luôn xảy ra tình trạng vứt rác thải cồng kềnh, quá khổ. Nguyên nhân vì các cư dân không biết để đâu nên mảnh đất trống cạnh chung cư bất đắc dĩ trở thành “bãi chứa rác cồng kềnh”.

“Cứ để đó sẽ có người đốt bỏ nên mọi người cứ vô tư thải đủ loại rác ra chỗ này. Đống rác ngày càng lớn, không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị” - anh Thủy nói.

Bà Nguyễn Thị Bé (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ vào dịp cuối năm, rất dễ bắt gặp hình ảnh rác cồng kềnh xuất hiện trên đường phố. Theo bà Bé, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc người dân không tìm được nơi để thích hợp. Thậm chí do không tìm được chỗ, người dân đã vứt đại đâu đó ở góc đường để rồi bị xử phạt hành chính vì lỗi vứt rác bừa bãi.

“Trước đây, tại khu phố tôi sống cũng xảy ra tình trạng vứt rác cồng kềnh bừa bãi. Họ vứt từ vỉa hè, đường phố, trụ điện cho đến đường ray xe lửa. Tuy nhiên, từ ngày UBND phường tổ chức thu gom rác thải cồng kềnh trên địa bàn thì không còn xuất hiện tình trạng này nữa. Đây là một hoạt động hay và được người dân ủng hộ” - bà Bé nói.

Tổ chức thu gom rác cồng kềnh định kỳ

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận, cho biết được sự chỉ đạo của UBND quận Phú Nhuận (Phòng TN&MT), nhiều năm qua phường đã tổ chức hoạt động thu gom rác cồng kềnh miễn phí vào mỗi tháng. Người dân chỉ cần mang các loại rác này đến trước trụ sở UBND phường, sẽ có lực lượng tiếp nhận và giao lại cho dịch vụ công ích xử lý. Hoạt động này luôn được duy trì và thực hiện cho đến nay.

“Trước đây, được hỗ trợ từ ngân sách nên hoạt động này được thực hiện miễn phí, người dân chỉ cần mang rác đến, sau đó sẽ giao lại để phường xử lý. Tuy nhiên, do ngân sách còn nhiều hạn chế nên kể từ năm 2023 hoạt động này được Phòng TN&MT yêu cầu thu phí. Nhưng trên thực tế UBND phường lại lo sợ khi thu phí, người dân sẽ không đồng ý và không tiếp tục phối hợp thực hiện nên phường quyết định sử dụng nguồn vốn xã hội hóa của phường để hỗ trợ người dân từ năm 2023 cho đến nay. Phường sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân thực hiện việc này cho đến hết dịp Tết Nguyên đán này vì đây là thời điểm rác cồng kềnh được thải ra nhiều nhất” - bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, tình trạng vứt rác cồng kềnh bừa bãi trước đây trên địa bàn xảy ra nhiều nhưng kể từ khi thực hiện hoạt động thu gom trên thì tình trạng này không còn nữa. Từ đây cũng cho thấy hoạt động này mang lại hiệu quả cao.

Ông Lê Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 10, quận Phú Nhuận, cũng cho biết những năm qua UBND phường luôn tổ chức hoạt động thu gom rác thải cồng kềnh theo kế hoạch và hướng dẫn của Phòng TN&MT quận. Hoạt động thu gom rác thải cồng kềnh được diễn ra vào ngày thứ Bảy của tuần thứ hai trong tháng.

“Hiện nay hoạt động thu gom đã có một số thay đổi, thay vì trước đây thu gom miễn phí thì từ năm 2023 bắt đầu tính phí. Ngoài ra, người dân không cần phải mang đến trụ sở UBND phường như trước mà có thể liên hệ phường hoặc đơn vị thu gom yêu cầu đến tận nhà thu gom” - ông Hiếu nói.

Các điểm thu gom chất thải rắn ở quận Phú Nhuận Hoạt động thu gom chất thải rắn diễn ra từ ngày 13 đến 27-1 (từ 7 giờ 30 đến 10 giờ). Các địa điểm tiếp nhận gồm: Phường 1 ở 18 Đoàn Thị Điểm; phường 2 bên hông số 1 Hoa Phượng; phường 3 ở số 3 Thích Quảng Đức; phường 4 ở 744 Nguyễn Kiệm; phường 5 ở 94 Phan Đăng Lưu; phường 7 ở chung cư A2-A3 Phan Xích Long; phường 8 ở hẻm 194 đường Nguyễn Trọng Tuyển; phường 9 ở 331 Đỗ Tấn Phong và phía sau 14 Đào Duy A; phường 10 ở 68 Trương Quốc Dung; phường 11 ở 238 Nguyễn Đình Chính; phường 13 ở 1142 Trường Sa; phường 15 ở 67-69 Nguyễn Đình Chính; phường 17 ở 22 Nguyễn Văn Trỗi. Người dân mang chất thải rắn cồng kềnh đến điểm tiếp nhận và chi trả theo giá dịch vụ theo bảng giá; chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải điện tử được thu gom miễn phí tại điểm tiếp nhận; chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (từ 3 kg trở lên) mang đến các địa điểm tiếp nhận trong đợt thu gom để được thu mua/đổi quà hoặc sử dụng ứng dụng VECA trên điện thoại để đặt lịch thu mua tại nhà. Ngoài ra, khi có nhu cầu thải bỏ chất thải cồng kềnh ngoài thời gian diễn ra đợt thu gom, người dân liên hệ với UBND phường để đăng ký vào đợt thu gom tiếp theo (chi trả giá theo bảng giá dịch vụ). Liên hệ với đơn vị cung ứng dịch vụ (chi trả giá theo bảng giá dịch vụ): Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận (091.389.7745 - 090.788.9696); Hợp tác xã Môi trường Phú Nhuận (090.241.2429). Với chất thải điện tử, người dân mang đến điểm thu hồi Việt Nam Tái Chế, 22 Nguyễn Văn Trỗi, phường 17 hoặc gọi đến hotline 093.388.2205 để được thu gom. Đối với chất thải nguy hại, hộ gia đình mang đến địa điểm tiếp nhận tại trụ sở UBND của 13 phường như trên. Phòng TN&MT quận Phú Nhuận

HUỲNH THƠ