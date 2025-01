Phương tiện độc lạ giúp Nga ‘lướt’ tới cứ điểm Ukraine 05/01/2025 16:00

Vừa qua, lực lượng Azov của Ukraine đăng tải một số cảnh quay ở chiến trường ngoại ô Toretsk (tỉnh Donetsk) ghi lại cảnh quân Nga tiến đánh các cứ điểm của Ukraine bằng xe scooter điện.

Lý do Nga siêng dùng xe scooter điện

Trong phần mô tả video, lực lượng Azov cho rằng trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã phải chịu tổn thất đáng kể về xe bọc thép trong các cuộc tấn công quy mô lớn. Lực lượng Nga hiện đang dùng xe scooter điện và điều này cho thấy đây có thể xuất phát từ việc thiếu các phương tiện di chuyển tốt hơn.

Video lực lượng Nga dùng xe scooter điện ở Toretsk. Nguồn: X

Lực lượng Nga đang dùng các phiên bản xe scooter địa hình, có thể di chuyển trên các bề mặt gồ ghề. Giá của mỗi chiếc xe đó là từ khoảng 500 đến 2.500 USD và thường chở được khoảng 150 kg.

Ưu điểm của xe scooter điện trên chiến trường là khả năng cơ động cao và chúng có thể di chuyển với tốc độ lên tới 60 km/giờ. Cạnh đó, tiếng động phát ra cũng rất nhỏ do động cơ điện gần như im lặng, tránh bị đối phương phát hiện.

Tuy nhiên, xe scooter điện không thể bảo vệ người dùng khỏi hỏa lực của đối phương, nhất là khi đối diện với máy bay không người lái (UAV) vì UAV có tốc độ nhanh hơn loại xe này.

Trung tá Dmytro Pavlenko-Kryzheshevskyi - 36 tuổi, chỉ huy tình báo của lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 12 Azov - cho biết ở mặt trận miền đông Ukraine, Nga đang triển khai số lượng lớn binh lính vào các cuộc tấn công hơn so với các giai đoạn trước, theo tờ The New York Times.

Đáng chú ý, theo ông Pavlenko-Kryzheshevskyi, lực lượng Nga ngày càng dùng nhiều xe scooter điện, bên cạnh xe máy và xe địa hình, cho phép Nga phân tán lực lượng nhanh chóng trên mặt trận.

“Đánh vào một phương tiện chở 15 người, thì điều này có thể làm được, thậm chí khá dễ dàng. Tuy nhiên, khi 15 người đó đi xe scooter điện, thì đó là vấn đề nan giải” - ông Pavlenko-Kryzheshevskyi nhận định.

Điều đáng nói là với Nga, việc triển khai từ 150 đến 200 binh lính cùng lúc cho các hoạt động tấn công là điều khá bình thường, do đó, lực lượng Ukraine càng gặp khó khăn nếu quân Nga dùng những phương tiện cá nhân này.

Ukraine gặp nguy ở miền đông

Việc dùng phương tiện độc lạ, như xe scooter điện, đã giúp Nga tiến nhanh trên chiến trường. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Nga đã khiến tình hình phòng vệ của Ukraine ở một số khu vực miền đông Ukraine trở nên căng thẳng.

Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng có trụ sở tại Ukraine, quân Nga đã tiến đến cách đường cao tốc chính ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) khoảng 3 km.

Ở phía bắc, các trận chiến ác liệt trong các đô thị vẫn diễn ra ở Chasiv Yar và Toretsk. Đây vốn là những thành trì ngăn chặn các cuộc tấn công trực tiếp của Nga vào khu vực tập trung các thành phố lớn ở trung tâm của tỉnh Donetsk.

Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ở phía nam, nhóm quân phòng thủ ít ỏi Ukraine xung quanh TP Kurakhove đang dần thu hẹp, mở ra viễn cảnh Nga sẽ tiến qua phía nam vùng Donbass đến vùng Dnipro - hiện là trung tâm công nghiệp của Ukraine.

Trong những ngày gần đây, Nga cũng đã mở nhiều cuộc tấn công vào các cù lao nằm rải rác trên sông Dnipro ở phía nam tỉnh Zaporizhia.

Các chỉ huy và nhà phân tích quân sự Ukraine dù không nghĩ rằng Nga sẽ có thể mở cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Dnipro nhưng đều cho rằng Moscow có thể đang cố gắng dàn trải lực lượng Ukraine hơn nữa.

Trong khi gặp nguy ở miền đông, Ukraine vẫn đang vật lộn để giữ các khu vực chiếm được ở tỉnh Kursk (Nga) khi có những thông tin cho rằng hơn 11.000 lính Triều Tiên đã tới đây để hỗ trợ Nga.

Theo ông Michael Kofman - thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với Ukraine kể từ đầu năm 2022 và Nga đã tăng tốc, chiếm thêm đất Ukraine mỗi tháng kể từ tháng 8.