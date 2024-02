PV GAS nỗ lực ‘Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau’

(PLO)- Trong những ngày Xuân 2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục nỗ lực triển khai chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, tặng quà cho bà con khó khăn, góp phần đem đến một cái Tết ấm lòng giữa những ngày đông se lạnh.

Tiếp nối các chương trình đã triển khai ở các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Bắc Ninh, Cà Mau, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Thái Bình…, đoàn công tác của PV GAS đã mang theo tình cảm đặc biệt đến đồng bào huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình, có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Hà Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu; cùng các lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các sở/ban/ngành của tỉnh.

Về phía PV GAS, có đồng chí Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Phúc Tuệ, Phó Tổng Giám đốc; cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị thuộc PV GAS.

Tổng Giám đốc PV GAS trao tặng 3 tỷ đồng cho huyện Diễn Châu.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, huyện Diễn Châu đã huy động sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được gần 8 tỷ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà Tết cho hơn 10.000 gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ niềm vui mừng và chúc Tết nhân dân huyện Diễn Châu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương bày tỏ niềm vui mừng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Diễn Châu tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc đã đại diện PV GAS trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho huyện Diễn Châu, tất cả làm quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong chương trình, đoàn công tác PV GAS cũng đến thăm hỏi, chúc Tết các nguyên lãnh đạo của huyện Diễn Châu.

Chuyến thăm và tặng quà Tết của PV GAS tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã kết thúc chuỗi chương trình an sinh xã hội trong dịp đón năm mới Giáp Thìn, một hoạt động ý nghĩa, thiết thực của PV GAS, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, “để không ai bị bỏ lại phía sau”, cùng nhau hướng đến một cái Tết đoàn viên, hạnh phúc và an khang.

Phương Thảo