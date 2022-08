Quân bầu Đức không thắng đội bầu Hiển thì đừng mơ vô địch!

Chủ nhà Hà Nội tiếp khách HA Gia Lai ngày 14-8 (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15) là một cuộc chiến không khoan nhượng cả dưới sân lẫn thỏa mãn lòng tự ái của hai ông bầu đam mê bóng đá: Bầu Hiển và bầu Đức.

Suốt cả chục năm qua, bầu Đức rất khao khát đánh bại đội bóng của bầu Hiển trong cuộc đua lên đỉnh V-League nhưng bất thành. Có lúc ông bầu phố núi ngán ngẩm nói chỉ cho HA Gia Lai “đá cho vui” mà không màng đến ngôi vô địch, vì chịu không nổi một ông bầu “ôm” nhiều đội bóng. Ai cũng biết là bầu Đức ám chỉ bầu Hiển ngoài đội bóng ruột Hà Nội còn có ảnh hưởng đến nhiều CLB khác nữa.

Thực tế HA Gia Lai trong hơn 10 mùa bóng qua, kể cả lứa đàn anh của đội trưởng Văn Toàn cùng đồng đội vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của Hà Nội FC trong những lần chạm trán trực tiếp. Chín mùa bóng gần nhất, đội bóng phố núi toàn hòa và thua trên sân Hàng Đẫy. Trong thời gian ấy, Hà Nội đã năm lần đăng quang V-League, còn HA Gia Lai suốt 18 năm qua chưa có chức vô địch thứ ba.

Năm ngoái, HLV Kiatisak từng giúp học trò qua mặt sít sao Hà Nội 1-0 trên sân Pleiku và sớm vô địch nửa mùa nhưng tiếc là V-League bị hủy do đại dịch COVID-19. Cũng từ thời Zico Thái, đội bóng của bầu Đức chơi ngon lành hơn và bây giờ họ đang có quyền nghĩ đến ngôi vua V-League.

HA Gia Lai vừa có chuỗi năm trận thắng như chẻ tre, sau mấy trận đầu mùa còn trục trặc, để nhảy tót lên nhì bảng xếp hạng. Hà Nội còn cao thủ hơn cũng với năm trận thắng liên tiếp, đang ngồi đỉnh bảng với 23 điểm, hơn HA Gia Lai 4 điểm.

Đội bóng của bầu Đức đang gặp thời, có vẻ như cản không nổi. Bây giờ HA Gia Lai với lứa cầu thủ nòng cốt của Học viện khóa I JMG vào độ chín ngọt không đánh bại nổi Hà Nội thì món nợ càng dày thêm không biết đến bao giờ. Nhưng thầy trò HLV Kiatisak sẽ không dễ chơi với quân bầu Hiển. Chủ sân Hàng Đẫy rất biết điều khi gặp những đối thủ thân thuộc của ông chủ, có thể thua đội yếu hơn nhưng vẫn luôn giữ niềm kiêu hãnh và thà thua ai thì thua, chứ không thể thua quân bầu Đức.

Cuộc đụng độ giữa hai CLB mạnh nhất lúc này còn là mong muốn chứng tỏ giữa nhóm cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia không ai chịu thua ai. Nếu như HA Gia Lai có hơn nửa đội hình là học trò ruột của HLV Park Hang-seo thì thậm chí Hà Nội còn đông đảo hơn, dù mới chia tay Đình Trọng và Quang Hải.

Công bằng mà nói, HA Gia Lai chơi tấn công rất hay nhưng Hà Nội không kém cạnh và nhỉnh hơn ở bản lĩnh của những át chủ bài như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên, hay nhóm trẻ hơn của Thành Chung, Văn Hậu, Thái Quý… Quân bầu Đức sẽ khó thắng và đồng nghĩa với cơ hội chạy đua vô địch nửa mùa gần khép lại.

Theo dự báo của chúng tôi, trận quyết chiến trên sân Hàng Đẫy có nhiều bàn thắng và phần thắng sẽ nghiêng nhiều hơn về cho Hà Nội.•

Phao cứu sinh ở Bình Dương

+ Sài Gòn FC sau trận ra mắt không như ý của tân Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức khi sân nhà để thua HA Gia Lai tiếp tục đi tìm phao cứu sinh trên sân B. Bình Dương chiều nay (On Football trực tiếp 17 giờ). Một trận thắng sẽ giúp Sài Gòn FC cải thiện tâm lý rất lớn, dù chưa thoát khỏi suất cuối bảng vẫn không còn kém nhiều điểm các đội xếp trên. Cơ hội cho đội khách ngang ngửa với chủ nhà, khi B. Bình Dương cũng rơi vào thời kỳ sa sút và vừa thay tướng là HLV Lư Đình Tuấn. Nhiều khả năng trận này hòa.

+ Tương tự, Nam Định đang lên khí thế sau trận gần nhất ở sân nhà thắng TP.HCM nhưng chiều nay khó qua mặt đối thủ trên cơ SL Nghệ An do lực lượng yếu hơn (On Sports+ trực tiếp 18 giờ). Trận ngày 14-8, SHB Đà Nẵng với dàn cầu thủ trẻ có thể tiếp tục lấy 3 điểm trước đội khách Viettel có phong độ đang đi xuống (On Football trực tiếp 17 giờ). TT