Quân đội nhân dân Việt Nam, niềm tự hào dân tộc 19/12/2024 14:48

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Quân đội nhân dân Việt Nam - niềm tự hào dân tộc" gửi tới lực lượng.

Chớp thời cơ để đưa đất nước tiến lên

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; đây cũng là thời điểm để định hình tương lai của chúng ta. Sự biến chuyển có tính thời đại đem đến thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng có nhiều thách thức, trong đó mặt thách thức nổi trội hơn. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, thời cơ mới có thể xuất hiện trong khoảnh khắc giữa những thay đổi đột biến trong cục diện thế giới, nhiệm vụ của chúng ta là phải chớp được thời cơ đó để đưa đất nước tiến lên…

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định bối cảnh tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng Quân đội nhân dân cần phát huy cao độ bản chất tốt đẹp và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trong đó, tập trung một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; không ngừng củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất biến, yêu cầu khách quan, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, của nhiệm vụ quốc phòng; bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản đối với Quân đội.

Quân đội phải “hiếu với dân”, có trách nhiệm “phụng sự Nhân dân”, “phục vụ Tổ quốc”, tôn trọng Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của Nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đi dân nhớ, ở dân thương.

“Đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân xây dựng, phát huy “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc” – Tổng Bí thư cho hay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: VGP

Thứ hai, Quân đội nhân dân Việt Nam phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trước hết là Nghị quyết 44 của Trung ương khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân đội nhân dân phải nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Giữ vững độc lập, tự chủ; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.

Quân đội nhân dân cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động, nêu gương để nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ cách mạng. Đồng thời, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh to lớn của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu gặp mặt đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 18-12. Ảnh: NHÂN DÂN

Tăng cường đóng góp cho mục tiêu chiến lược 100 năm

Thứ ba, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng.

Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp để “đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Quân đội hiện đại theo tinh thần “người trước, súng sau” và chủ động chuẩn bị về mọi mặt cho chiến tranh hiện đại; tiến mạnh làm chủ không gian vũ trụ, tiến sâu nghiên cứu làm chủ mặt nước, đại dương, đáy biển; nghiên cứu phát triển phòng không không quân, làm chủ vùng trời, xử lý tốt thiết bị bay không người lái trên không, trên biển, robot đáy biển.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, các tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội tuyệt đối “trung với nước, hiếu với dân”, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng.

“Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, tích cực gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng” - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Khối chiến sỹ đặc công diễu binh tại Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

Thứ tư, tăng cường đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là CHXHCN Việt Nam) và duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư cho rằng thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng bên cạnh thời cơ, thuận lợi có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Quân đội nhân dân phải là một trong những lực lượng nòng cốt tham mưu với Đảng, Nhà nước nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức.

Cạnh đó, Quân đội nhân dân phải thực sự là “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”, trong đó phát huy hơn nữa vai trò “đội quân lao động sản xuất” để phát triển công nghiệp quốc phòng trong tổng thể đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tăng cường đóng góp của Việt Nam trong duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới qua các hoạt động của Quân đội, trước hết là hợp tác quốc phòng để củng cố tin cậy, giảm thiểu bất đồng, xung đột; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Với những chiến công chói lọi, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc XHCN trong suốt 80 năm qua, với bản chất Cách mạng và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng quân đội ta xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới.

Quân đội không có lợi ích nào khác ngoài Tổ quốc, nhân dân Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sau 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân nhỏ bé, trang bị thô sơ đã trở thành quân đội hùng mạnh, cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, những chiến công oanh liệt, biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Điểm lại những thành tựu nổi bật to lớn đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc XHCN, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong suốt 80 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh có năm yếu tố làm nên điều đó. Cụ thể, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là quân đội của dân, do dân và vì dân; dựa vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn khát vọng cháy bỏng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; ngoài lợi ích của Tổ quốc và lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác. Yếu tố thứ ba, quân đội ta chiến đấu không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu thực hiện thắng lợi lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ với tinh thần, ý chí thép, dũng cảm, mưu trí, không quản gian khó, hy sinh, luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Một yếu tố nữa là nhờ sự đoàn kết, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế đã góp phần tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

