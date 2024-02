Quân khu 9 tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí

Ngày 22-2, Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã có buổi gặp mặt Báo chí đầu xuân năm 2024.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 9 dự và chủ trì buổi gặp mặt. Ngoài ra, buổi gặp mặt còn có sự tham dự của lãnh đạo Quân khu 9, các đơn vị trực thuộc, đại diện Thành đội tỉnh đội các tỉnh khu vực ĐBSCL, các cơ quan báo chí TW, địa phương và các cơ quan, văn phòng đại diện báo chí đóng trên địa bàn.

Thông tin về kết quả tuyên truyền báo chí năm 2023, Thiếu tướng Hồ Văn Thái cho biết trong năm LLVT Quân khu 9 đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương trên địa bàn, cùng với Báo Quân khu bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời đưa tin, phản ánh các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng.

Đồng thời tuyên truyền kết quả công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công tác đối ngoại quốc phòng của LLVT Quân khu...

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 9

Theo Thiếu tướng Hồ Văn Thái, năm 2024, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp. Trong nước và trên địa bàn Quân khu tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là phát tán những thông tin xấu, độc trên không gian mạng…

Do đó năm 2024, trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, biển đảo Tây nam của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Bá Hiên, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Cần Thơ trao đổi, góp ý tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo đài cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ, phản hồi về công tác tuyên truyền trong lực lượng thời gian qua. Đại diện các cơ quan báo đài cũng mong muốn thời gian tới Quân khu 9 tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu.

Lãnh đạo Quân khu 9 đã trao khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền

Dịp này, lãnh đạo Quân khu 9 đã trao khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích phối hợp tuyên truyền.

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân khu 9 (PLO)- Bộ Quốc phòng vừa điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

NAM GIAO