(PLO)- Tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Tam Kỳ và TP Hội An vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Ngày 26-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản thống nhất cho TP Tam Kỳ và Hội An tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam cho phép hai địa phương này bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Quảng Nam sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại TP Tam Kỳ và Hội An vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024. Ảnh: CTV

UBND tỉnh Quảng Nam giao TP Tam Kỳ và TP Hội An chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với hai địa phương này và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý, sử dụng pháo hoa theo đúng quy định.

Trao đổi với PLO, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho hay TP sẽ kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp tâm huyết với TP để tổ chức bắn pháo hoa. Dự kiến kinh phí tổ chức khoảng 600 triệu đồng.

“Tinh thần là xã hội hoá 100%, vận động các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn làm ăn tốt hỗ trợ chút ít kinh phí để ‘góp gió thành bão’ cho bà con vui tươi, phấn khởi dịp đầu năm mới”, ông Ảnh nói.

Theo ông Ảnh, ngoài bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán, TP Tam Kỳ sẽ tổ chức trang trí hoa tết tại Quảng trường 24-3.

“Đây là truyền thống của TP để bà con xa quê có điểm sinh hoạt, vui chơi dịp Tết. Việc trang trí sẽ thực hiện trên tinh thần tiết kiệm hết sức”, ông Ảnh thông tin.

THANH NHẬT