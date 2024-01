Chiều 5-1, tại TP Tân An, tỉnh Long An, tuyến đường dài khoảng 3 km trên quốc lộ 62 từ nút giao cao tốc TP.HCM – Trung Lương (thuộc địa phận xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) đến ngã tư tuyến tránh quốc lộ 1 bị ùn ứ nghiêm trọng.

Video: Quốc lộ 1, quốc lộ 62 ùn ứ kéo dài vì tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Các phương tiện di chuyển thành 3 làn xe trên Quốc lộ 1. Ảnh: HD

Nối tiếp theo Quốc lộ 62, các phương tiện di chuyển ra tuyến Quốc lộ 1 từ địa phận TP. Tân An kéo dài cầu Bến Lức ( huyện Bến Lức, Long An) đoạn đường dài trên 5 km cũng bị ùn ứ.

Các phương tiện nhích từng chút di chuyển qua cầu Bến Lức. Ảnh: HD

Nhiều ô tô, xe tải, xe container nối thành hàng dài, nhích từng chút trên hai tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 62. Tình trạng này khiến các phương tiện chen nhau lấn cả 3 làn xe di chuyển trên đường, xe hai bánh lưu thông cùng chiều gặp khó khăn để di chuyển, gây ùn ứ kéo dài.

Ùn ứ kéo dài trên 5km Quốc lộ 1 vì ảnh hưởng tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: HD

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh ( 40 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: “ Tôi xuất phát từ ngã tư Mỹ Phú trên tuyến quốc lộ 62 lúc 15 giờ nhưng đi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa qua được cầu Bến Lức, xe cứ nhích từng chút, có lúc xe không thể di chuyển được rất mệt mỏi, chưa bao giờ tôi đi Long An về TP.HCM mà gặp tình trạng kẹt xe kéo dài thế này, không biết bao giờ mới về đến nhà ở đường Nguyễn Văn Linh”.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: HD

Như PLO thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại km26+100 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An hướng từ miền Tây đi TP.HCM xảy ra vụ va chạm giữa 5 ô tô tải, khiến cho hai xe bị hư hỏng nặng, một người bị thương đi cấp cứu và giao thông bị ùn ứ kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

5 ô tô va chạm, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn tắc kéo dài (PLO)- Vụ va chạm giữa liên hoàn giữa 5 ô tô trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến ùn tắc giao thông kéo dài trên 3km.

HUỲNH DU