Quốc lộ 27 đã thông xe sau sự cố sạt lở đất khiến 2 người thương vong 20/07/2024 20:34

Tối 20-7, thông tin từ Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã dọn dẹp xong lượng đất đá đổ ra đường trong vụ sạt lở đất và thông xe Quốc lộ 27 đoạn qua địa phương này.

Vị trí sạt lở đất khiến 2 người thương vong đã thông xe. Ảnh: VT

Cụ thể, chiều cùng ngày một khối đất lớn trên đồi sạt xuống đè sập căn nhà của gia đình ông Nguyễn Quang Long nằm sát Quốc lộ 27 thuộc xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do lượng đất đá lớn vùi lấp nên anh Nguyễn Quang Duyệt (36 tuổi) đã tử vong. Người còn lại là ông Nguyễn Văn Đồng (42 tuổi) đi ngang khu khu vực đúng lúc vụ sạt lở làm vùi lấp nên bị thương.

Do lượng đất đá lớn đổ xuống chắn ngang Quốc lộ 27 nên Đội Cảnh sát giao thông Eo Gió (Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng) nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Đội CSGT Công an Đam Rông chốt chặn hai chiều từ Đam Rông về Lâm Hà và ngược lại để hướng dẫn cho các phương tiện đi đường vòng.

Nhiều xe tải, các phương tiện đã lựa chọn lưu thông qua đường vòng theo hướng dẫn từ CSGT, xa hơn khoảng 12 tới 17 km để tránh đoạn bị ách tắc do sạt trượt đất.

Lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: VT

Lượng đất sạt trượt ra mặt đường nhựa Quốc lộ 27 cả trăm khối khiến giao thông thời điểm trên đã ách tắc cục bộ hơn 2 tiếng đồng hồ. Tới khoảng 19 giờ 30 phút tối 20-7, lực lượng chức năng huyện Đam Rông đã cơ bản dọn dẹp số đất đá tràn xuống đường, hướng dẫn các phương tiện lưu thông 2 chiều bình thường.