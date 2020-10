Ẩn số vụ ông Trump nhiễm COVID-19

Ông Biden tận dụng thời cơ để bứt tốc Dù nhiều lần đứng gần Tổng thống Donald Trump như lúc tham gia cuộc tranh luận trực tiếp hôm 30-9, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đến nay đã ba lần được xét nghiệm COVID-19 và cả ba lần đều cho kết quả âm tính. Đài CNBCnhận định điều này đã tạo cho ông một lợi thế đáng kể khi ông có thể tiếp tục các hoạt động vận động tranh cử và tương đối thoải mái tiếp xúc với cử tri mà không sợ lây lan. Theo kết quả của cuộc thăm dò do đài NBC News phối hợp cùng tờ The Wall Street Journal công bố hôm 4-10, ông Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ 53% đến từ các cử tri đã đăng ký, trong khi ông Trump chỉ nhận được 39%. So với một cuộc thăm dò được thực hiện ngay trước thời điểm cuộc tranh luận hôm 30-9, cách biệt hai bên đã gia tăng tới 8%.

Đáng chú ý, mức độ tin tưởng vào khả năng làm việc của Tổng thống Trump cũng đã giảm 2%, xuống mức 43% trong cuộc khảo sát mới nhất. 85% số người trả lời câu hỏi cũng cho rằng tính cách của ông Biden phù hợp với vai trò tổng thống hơn ông Trump.