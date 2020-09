Hôm 2-9, Đài Loan cho biết họ sẽ thiết kế lại hộ chiếu do thiết kế cũ khiến cư dân đảo này hay bị nhầm với người Trung Quốc đại lục. Động thái của Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng nỗ lực nhằm kiểm soát hòn đảo ly khai này, hãng Reuters đưa tin.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, phía Đài Loan đã tỏ ra không hài lòng khi cư dân hòn đảo này gặp khó khăn khi nhập cảnh các nước khác vì bị nhầm lẫn với người Trung Quốc đại lục.

Lý do là trên hộ chiếu Đài Loan có dòng chữ tiếng Anh "Trung Hoa Dân Quốc" (Republic of China) đặt ở trên, còn chữ “Đài Loan” (Taiwan) lại được in ở dưới.

Hộ chiếu mới sẽ loại bỏ dòng tiếng Anh "Trung Hoa Dân Quốc", chỉ để dòng chữ đó bằng tiếng Trung. Bên cạnh đó, cụm từ “Đài Loan” trên hộ chiếu mới cũng sẽ được phóng to và bôi đậm hơn. Dự kiến hộ chiếu này sẽ được lưu hành vào tháng 1-2021.



Hộ chiếu Đài Loan cũ (trái) và hộ chiếu Đài Loan mới. Ảnh: REUTERS

Đại diện cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cho biết hộ chiếu mới sẽ giúp thế giới tránh nhầm lẫn người Đài Loan với người Trung Quốc đại lục, đặc biệt là trong việc nhập cảnh ở nhiều quốc gia giữa COVID-19.

Việc nhầm lẫn người Đài Loan với người Trung Quốc đại lục đã khiến nhiều quốc gia áp đặt những lệnh hạn chế đối với người Đài Loan như người Trung Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành.

Ngoài ra, việc nhầm lẫn này còn khiến cho công sức kiểm soát dịch bệnh của Đài Loan trở nên bé nhỏ khi thế giới đặt nó như một phần trong bức tranh toàn cảnh về dịch bệnh ở Trung Quốc.

Hiện Đài Loan cũng đang xem xét việc đổi tên hãng hàng không lớn nhất hòn đảo này là China Airlines để tránh nhầm lẫn với các hãng bay của Trung Quốc đại lục.