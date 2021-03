Trong đêm 19-3, có thêm hai người dân Myanmar thiệt mạng trong các cuộc nổ súng của lực lượng an ninh ở TP Mogok, theo trang tin Myanmar Now.

Theo thống kê của nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), kể từ ngày 1-2, số người chết trong các cuộc biểu tình đã lên tới 237 người.

Điều này khiến áp lực quốc tế lên chính quyền quân sự Myanmar gia tăng, với việc các nước láng giềng trong khu vực châu Á, cùng với các nước phương Tây, đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt vũ lực sát thương, theo hãng tin Reuters.



Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình ở TP Yangon, Myanmar hôm 19-3. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 19-3 đã lên án "bạo lực liên tục" của quân đội Myanmar.

Người phát ngôn của ông Guterres trích lời: “Cần phải có một phản ứng quốc tế thống nhất và chắc chắn về vấn đề này”.



Báo cáo viên của Liên Hợp Quốc Tom Andrews đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với "các cuộc tấn công tàn nhẫn" của quân đội vào người dân.



“Thế giới phải đáp trả quyết liệt bằng cách cắt bớt nguồn tiếp cận tiền và vũ khí của họ, ngay bây giờ” - ông Andrews viết trên mạng xã hội Twitter.



Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật lên án chính biến ở Myanmar. Đồng thời, các nhà lập pháp chỉ trích các phương pháp ngày càng "tàn bạo" chống lại những người biểu tình.

Mạng xã hội Facebook đã cấm tất cả các trang liên quan đến quân đội và các hướng dẫn về kích động bạo lực.

Mạng xã hội Twitter hôm 20-3 cho biết họ đã đình chỉ trang của Bộ Thông tin Myanmar theo "chính sách về quấy rối và thao túng nền tảng" của công ty này.



Các quốc gia trong khu vực châu Á, dù đã tuân theo quy tắc "không can thiệp các vấn đề nội bộ của nhau" trong nhiều năm, cũng đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực.



Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - hiện là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.



“Indonesia kêu gọi ngừng sử dụng bạo lực ở Myanmar ngay lập tức để không còn nạn nhân nào nữa. Sự an toàn và phúc lợi của người dân phải được ưu tiên hàng đầu” - ông Widodo nói.



Ủng hộ lời kêu gọi của Indonesia, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết ông kinh hoàng trước việc sử dụng bạo lực liên tục gây chết người đối với dân thường không có vũ khí.



Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho rằng ASEAN phải hành động ngay lập tức.



Singapore cũng đã lên tiếng phản đối bạo lực, kêu gọi trả tự do cho lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi.

Các cuộc đàn áp bạo lực không dập tắt được phẫn nộ của người dân đối với chính quyền quân sự.



Nhà vận động Kyaw Min Htike - người dân ở TP Dawei - nói với Reuters: “Chúng tôi biểu tình ở nơi không có cảnh sát hoặc quân đội. Khi chúng tôi nghe tin họ đến, chúng tôi giải tán nhanh chóng. Tôi không muốn mất một đồng đội nào nhưng chúng tôi sẽ phản đối bằng mọi cách có thể cho đến khi cách mạng thắng lợi”.

Ở các thị trấn khác, người dân tụ tập vào ban đêm để cầm nến cùng biểu ngữ phản đối và chụp ảnh trước khi rời đi.