Hôm 22-9, Facebook cho biết họ đã xóa 155 tài khoản Facebook và sáu tài khoản Instagram có nguồn gốc từ Trung Quốc đang cố can thiệp vào chính trị châu Á và Mỹ, kênh Channel News Asia đưa tin.

Những tài khoản có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng hoạt động ở Philippines và Mỹ.

Giám đốc chính sách an ninh mạng của Facebook - ông Nathaniel Gleicher cho biết đây là lần đầu tiên Facebook gỡ các tài khoản có nguồn gốc từ Trung Quốc vì lý do các tài khoản này can thiệp vào hoạt động chính trị của các quốc gia nước ngoài, cụ thể là Mỹ và Philippines.



Các tài khoản và trang Facebook có số lượt theo dõi “khủng” nhất là ở Philippines với các bài đăng ủng hộ các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông và ủng hộ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.



Giám đốc chính sách an ninh mạng của Facebook Nathaniel Gleicher. Ảnh: ISOPIX.

Bên cạnh can thiệp chính trị ở Philippines, ông cho biết có nhiều tài khoản nguồn gốc Trung Quốc nhưng hoạt động ở Mỹ và dường như chỉ nhằm mục đích định hướng người đọc về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Lý do là những tài khoản này có cả những bài đăng ủng hộ cả hai ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và ông Joe Biden. Tuy nhiên ông Gleicher nói rằng vì nội dung quá ít nên rất khó đánh giá được mục đích của họ là gì.

Có dưới 3.000 người đang theo dõi các trang Facebook xuất phát từ Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Trong khi đó, các trang Facebook có nguồn gốc từ Trung Quốc hoạt động ở Philippines có hơn 100.000 người theo dõi.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa bình luận về sự việc này.