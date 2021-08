Người lớn hãy tiêm vaccine để bảo vệ trẻ em Theo tờ The Atlantic, trong tuần cuối cùng của tháng 7, Mỹ ghi nhận gần 72.000 ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em, tăng gấp đôi so với tuần trước đó. TS Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ, cho rằng xu hướng tăng này “vô cùng đáng lo ngại”. Ông Collins cho biết tính đến nay, có khoảng 400 trẻ em Mỹ đã chết vì COVID-19, hiện tại có 2.000 trẻ đang nhập viện, nhiều trẻ phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và có trường hợp còn dưới bốn tuổi. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng những người trưởng thành không tiêm vaccine chính là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ lây nhiễm ở trẻ em. Theo CDC Mỹ, trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vaccine. Để đảm bảo an toàn cho trẻ thì tốt nhất người trưởng thành nên tiêm vaccine đầy đủ.