Mỹ 'chốt' địa điểm, xác nhận sẽ gặp Trung Quốc vào tuần tới

Ngày 10-3, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ hội đàm với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc vào tuần tới tại Anchorage, Alaska, tờ South China Morning Post đưa tin.



Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết cuộc gặp không phải là "tín hiệu" của Mỹ về các cuộc đàm phán cấp cao với Trung Quốc, trừ khi nó có thể mang lại những "kết quả hữu hình".





Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP PHOTO

Trước đó, ông Blinken và cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan có kế hoạch thảo luận về "một loạt các vấn đề" với ông Dương Khiết Trì - ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ở một địa điểm gần giữa Washington và Bắc Kinh.



Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 18-3, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo thuộc bộ tứ kim cương gồm Nhật, Ấn Độ và Úc.



Ông Blinken và ông Sullivan sẽ sử dụng cuộc gặp với ông Dương và ông Vương để giải quyết một loạt vấn đề, bao gồm cả những vấn đề mà hai bên có "bất đồng sâu sắc".



"Chúng tôi sẽ thẳng thắn giải thích những lo ngại của chúng tôi về những thách thức mà họ đặt ra đối với an ninh và các giá trị của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi" - bà Psaki nói.



Ngoài ra trong số các chủ đề thảo luận còn có cam kết của Washington trong việc ủng hộ "hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở" - bà nói.



Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ đến Anchorage sau khi trở về từ Seoul và Tokyo vào tuần tới. Đây là chuyến đi của ông và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Áutin "để tái khẳng định cam kết của Washington trong việc củng cố các liên minh của Mỹ và nhấn mạnh sự hợp tác thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới".



Ông Blinken nói: "Đây là cơ hội quan trọng để chúng tôi trình bày một cách rất thẳng thắn về nhiều lo ngại mà chúng tôi có đối với các hành động và hành vi của Bắc Kinh đang thách thức an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị của Mỹ cũng như các đối tác và đồng minh của chúng tôi".

