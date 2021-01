Nhân viên an ninh điện Capitol thiệt mạng sau vụ bạo động

Một nhân viên an ninh của Điện Capitol vừa qua đời sau khi đụng độ với nhóm người biểu tình quá khích ở đây hôm 6-1, hãng Sputnik đưa tin.

Anh là người thứ năm thiệt mạng sau cuộc đụng độ. Bốn người còn lại là những người biểu tình.



Bộ phận Điện Capitol cho biết nhân viên tên Brian Sicknick đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.





"Nhân viên an ninh Sicknick đã ứng phó với cuộc bạo động hôm 6-1 tại Điện Capitol và bị thương trong khi giao tranh với những người biểu tình" - bộ phận an ninh cho biết và nói thêm rằng anh đã qua đời vào đêm 7-1.



Theo bộ phận an ninh Điện Capitol, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump đã xông vào toà nhà. Họ đã tấn công các sĩ quan bằng ống kim loại, chất kích thích hóa học và các vũ khí khác.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi ông Trump có bài phát biểu kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục chiến đấu để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm nay.