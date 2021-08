Ngày 3-7, hai luật sư Joon H. Kim và Anne L. Clark - các nhà điều tra độc lập do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James chỉ định đã kết luận Thống đốc New York Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục một số phụ nữ "bằng cách sờ soạng, hôn, ôm, và có những lời lẽ không phù hợp với họ", theo đài RT.



Ngay sau khi có kết quả điều tra, Thống đốc Cuomo ra tuyên bố khẳng định rằng ông chưa bao giờ đụng chạm vào bất kỳ ai một cách bậy bạ.





Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: REUTERS

"Tôi muốn bạn biết rằng tôi không bao giờ đụng chạm vào bất cứ ai một cách không thích hợp hoặc thực hiện những hành vi tình dục không phù hợp" - ông Cuomo nói.



Cuộc điều tra độc lập được thực hiện bằng cách phỏng vấn ông Cuomo và 178 cá nhân khác. Qua kết quả thu được, báo cáo điều tra kết luận hành động của ông Cuomo đối với 11 phụ nữ - nhiều người trong số họ là nhân viên chính phủ, đã vi phạm nhiều luật của tiểu bang và liên bang.



Vài giờ sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi ông Cuomo từ chức, theo đài BBC.



"Tôi nghĩ ông ấy nên từ chức" - ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.