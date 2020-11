Ông Obama chuyển giao quyền lực cho ông Trump ra sao?

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama hôm 16-11 (giờ Mỹ) đã kêu gọi tất cả người Mỹ, đặc biệt là các nhà lãnh đạo quốc gia, "bất kể đảng phái nào" hãy làm phần việc của mình để khuyến khích quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ, đài NBC News đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump - ứng viên của đảng Cộng hòa - và các đồng minh của ông tại Nhà Trắng và Quốc hội tiếp tục thách thức kết quả bầu cử và trì hoãn việc chuyển giao quyền lực.

Chấp nhận thua cuộc là điều không dễ dàng

Trong một bài đăng dài trên trang Instagram cá nhân, phu nhân tổng thống thứ 44 của Mỹ nói rằng bà hiểu việc chấp nhận kết qủa thua cuộc là không dễ dàng gì vì bà đã từng trải qua điều đó hồi năm 2016.



Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: AP

"Tuần này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vị trí của mình cách đây bốn năm. Bà Hilary Clinton vừa phải trải qua một trận thua khó khăn với tỉ số sít sao hơn nhiều so với năm nay. Tôi bị tổn thương và thất vọng nhưng các phiếu bầu đã được kiểm và ông Donald Trump đã thắng" - bà Obama kể lại.

Vào năm 2016, chiến thắng của ông Trump thực sự là cú sốc lớn, khi dư luận và truyền thông Mỹ tin rằng bà Clinton mới là chủ nhân sắp tới của Nhà Trắng. Tuy nhiên, bà Obama vẫn chấp nhận sự thật để vượt qua cảm giác đó.

Bà Obama kể rằng bà và chồng mình là cựu Tổng thống Barack Obama đã nhanh chóng mời vợ chồng ông Trump đến thăm Nhà Trắng.



"Tôi phải trung thực nói rằng điều này không hề dễ dàng với tôi khi trước đó ông Donald Trump đã phát tán những lời nói dối và phân biệt chủng tộc về chồng tôi, đặt gia đình tôi vào nguy hiểm. Đó không phải là điều tôi sẵn sàng tha thứ" - Bà Obame nhắc lại tuyên bố vô căn cứ mà ông Trump từng quảng để nói rằng ông Obama không sinh ra ở Mỹ.



"Tôi biết rằng vì lợi ích của đất nước, tôi phải gạt cơn giận sang một bên. Trong thâm tâm tôi biết đó là điều đúng đắn và tôi phải thực hiện nó, do bởi nền dân chủ của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với bản ngã của bất kỳ ai" - bà Obama nói thêm.



Chậm chuyển giao quyền lực đặt an ninh đất nước vào tình trạng nguy hiểm



"Đây không phải là một trò chơi. Tình yêu đất nước của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng kết quả của một cuộc bầu cử ngay cả khi chúng ta không thích chúng hoặc mong ước nó diễn ra theo cách khác. Nhiệm kỳ tổng thống không thuộc về bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào. Giả sử như vậy, để chơi theo những thuyết âm mưu vô căn cứ này, cho dù vì lợi ích cá nhân hay chính trị thị họ đã đặt sức khỏe và an ninh của đất nước chúng ta vào tình trạng nguy hiểm" - bà Obama viết.



Tổng thống Barack Obama cùng vợ đón tiếp ông Donald Trump tại Nhà Trắng vào đầu năm 2017. Ảnh: REUTERS

Việc ông Trump không nhượng bộ đã ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực. Điều này có nghĩa là ông Biden sẽ không thể tham dự các cuộc họp giao ban an ninh cấp cao nhất và nhóm chuyển tiếp của ông ấy không thể phối hợp với các cơ quan chính phủ mà ông ấy sẽ sớm được giao nhiệm vụ điều hành.



Các chuyên gia an ninh nói rằng việc trì hoãn quá trình chuyển đổi có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia trong khi các quan chức y tế hàng đầu, bao gồm cả Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, Tiến sĩ Anthony Fauci, cho rằng đó cũng là một nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.



"Tôi muốn kêu gọi tất cả người Mỹ, đặc biệt là các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta, bất kể đảng phái nào, hãy tôn trọng quá trình bầu cử và làm phần việc của bạn để khuyến khích quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ, giống như các tổng thống đương nhiệm đã làm trong suốt lịch sử của chúng ta" - bà Obama kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chuyển giao quyền lực.

Quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ đến giờ này vẫn chưa thể chính thức bắt đầu do Tổng thống Trump một mực từ chối công nhận ứng viên đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng. Trong khi đó, các tiểu bang còn lại vẫn chưa hoàn tất việc kiểm đếm phiếu bầu và chứng nhận kết quả bầu cử. Điều này dẫn đến việc Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) vẫn chưa chính thức xác nhận người thắng cử.



Theo đài CNN, hiện Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn chưa mời bà Jill Biden đến Nhà Trắng để tiếp nối truyền thống nói trên.