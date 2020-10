Hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông đã theo đuổi mở rộng các dự án kinh doanh ở Trung Quốc trong nhiều năm và thậm chí còn duy trì một tài khoản ngân hàng Trung Quốc, báo The New York Times hôm 20-10 đưa tin.





Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp năm 2017 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: GETTY/BBC

Những thông tin mới này đã giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Trump khi ông ấy đang muốn chứng minh rằng nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử, ông ấy sẽ không cứng rắn với Trung Quốc như cách mà ông Trump đã làm.

Tài khoản ông Trump đóng gần 200.000 USD tiền thuế cho Trung Quốc

Báo The New York Times đã tiết lộ thông tin này sau khi có được hồ sơ thuế của ông Trump, bao gồm cả chi tiết tài chính cá nhân và công ty.

Cụ thể, tờ báo cho thấy Tổng thống Trump đang có một tài khoản ngân hàng Trung Quốc và tài khoản này chưa từng được báo cáo trong các văn bản tiết lộ tài chính công khai của tổng thống do nó được đứng dưới tên công ty. Ông Trump hiện cũng đang có tài khoản ngân hàng ở Anh và Ireland.



Thậm chí, tờ báo còn tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng Trung Quốc do công ty Trump International Hotels Management đứng tên đã nộp 188.561 USD tiền thuế cho Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015.

Các hồ sơ thuế không bao gồm chi tiết về cách chuyển tiền ra các tài khoản nước ngoài, mặc dù Sở Thuế vụ Mỹ yêu cầu người khai thuế phải cung cấp đủ thông tin thu nhập của họ đến từ nước ngoài.

Trump International Hotels Management báo cáo rằng họ chỉ thu được vài nghìn USD từ Trung Quốc. Trong khi các tài khoản tại Anh và Ireland thuộc về các công ty điều hành các sân golf của ông Trump tại Scotland và Ireland thường xuyên báo cáo hàng triệu USD lợi nhuận từ các quốc gia này.

Trong khi đó, các báo cáo trước đây của tờ The New York Times cho thấy ông Trump chỉ đóng 750 USD tiền thuế tại Mỹ trong năm 2016 và 2017, khi ông trở thành tổng thống.

Thành lập văn phòng ở Trung Quốc nhưng không hoạt động



Luật sư Alan Garten của Tập đoàn Trump Organization, người từ chối nêu tên ngân hàng Trung Quốc đang mở tài khoản của ông Trump, nói với tờ The New York Times rằng Tập đoàn Trump Organization đã mở một tài khoản với một ngân hàng Trung Quốc có văn phòng tại Mỹ để trả thuế địa phương do có công việc kinh doanh tại đây.



Ông Garten nói rõ rằng công ty đã mở tài khoản sau khi thành lập một văn phòng tại Trung Quốc "để khám phá tiềm năng cho các giao dịch khách sạn ở châu Á."



"Văn phòng đã không hoạt động hoặc giao dịch kể từ năm 2015, dù tài khoản ngân hàng vẫn mở. Nó chưa bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác" - ông Garten cho biết.



Ông Trump đang tìm cách hạ uy tín ông Biden và cho rằng ông này sẽ khiến Mỹ yếu thế trước Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tính đến năm 2019, ngân hàng do nhà nước kiểm soát lớn nhất Trung Quốc đã thuê ba tầng tại tòa nhà Trump Tower. Đây là một hợp đồng béo bở và làm dấy lên nhiều tranh cãi về xung đột lợi ích của Tổng thống Trump với Trung Quốc.

Hiện tại Trung Quốc vẫn đang là một vấn đề nóng hổi trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ Trung và việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc làm lây lan đại dịch COVID-19 ra khắp thế giới và ảnh hưởng đến Mỹ.

Ông Trump đang tìm cách hạ uy tín ông Biden và cho rằng ông này sẽ khiến Mỹ yếu thế trước Trung Quốc, thì ông Trump lại đang có mối quan hệ tài chính với Trung Quốc.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cố gắng mô tả Hunter Biden, con trai ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, là như một "con rối" của Trung Quốc. Tổng thống Trump cáo buộc con trai ông Biden đã rời Trung Quốc với khoản quỹ 1,5 tỉ USD sau khi tháp tùng cha trong một chuyến đi năm 2013. Thời điểm nà, ông Joe Biden đang giữ chức phó tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.