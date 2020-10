Sát bầu cử, cục diện Trump-Biden 12 bang chiến trường ra sao?

Bầu cử Mỹ chỉ còn cách có bốn ngày, và cục diện hai ứng viên Cộng hòa và Dân chủ ở các bang chiến trường đang là mối quan tâm lớn, vì nó ảnh hưởng quan trọng đến chiến thắng chung cuộc.

Ông Biden dẫn trước cả về tỉ lệ chung và 10/12 bang chiến trường

Các cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy ứng viên Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden vẫn đang dẫn trước ứng viên Cộng hòa - đương kim Tổng thống Donlad Trump về tỉ lệ ủng hộ chung trên toàn quốc, cũng như có phần thắng thế ở một số bang chiến trường, nhưng không lớn.



Áp phích quảng bá bầu cử Mỹ bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở TP Plano, bang Texas (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Về tỉ lệ ủng hộ chung toàn quốc, theo tính toán của USA Today dựa trên dữ liệu của trang web tổng hợp dữ liệu thăm dò RealClearPolitics và trang web phân tích thăm dò FiveThirtyEight cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump 8,3% (ông Biden 51,7%, ông Trump 43,4%). Con số này cao hơn 1% so với thời điểm cuối tháng 9, nhưng thấp hơn tới gần 2% thời điểm giữa tháng 10.

Tuy nhiên con số 8,3% này cũng lớn hơn nhiều con số 2,1% mà bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump về tỉ lệ ủng hộ toàn quốc, thời điểm trước bầu cử bốn ngày.

Về các bang chiến trường thì cục diện cụ thể như sau: Arizona: ông Biden dẫn trước 1,4% (được 47,8% so với 46,4% của ông Trump); Florida: ông Biden dẫn trước 1,7% (được 48,9% so với 47% của ông Trump); Georgia: ông Biden dẫn trước 1% (được 48% so với 47% của ông Trump); Iowa: ông Biden dẫn trước 0,6% (được 47,2% so với 46,6% của ông Trump); Michigan: ông Biden dẫn trước 7,3% (được 50,4% so với 43,1% của ông Trump); Minnesota: ông Biden dẫn trước 6,4% (được 49,1% so với 42,7% của ông Trump); Nevada: ông Biden dẫn trước 5,1% (được 49,1% so với 44% của ông Trump); North Carolina: ông Biden dẫn trước 1,3% (được 48,6% so với 47,3% của ông Trump); Ohio: Hai ứng viên đang đều nhau; Pennsyvania: ông Biden dẫn trước 4,7% (được 50% so với 45,3% của ông Trump); Texas: ông Trump dẫn trước 1.8% (được 48,1% so với 15,3% của ông Biden); Wisconsin: ông Biden dẫn trước 7,9% (được 51,1% so với 43, 2% của ông Trump).



Ông Trump vận động ở bang Minnesota (Mỹ) ngày 30-10. Ảnh: AP

Chiến thắng ở các bang chiến trường này rất quan trọng để ứng viên có thể giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết.

Theo USA Today, nếu các bang chiến trường kết thúc bỏ phiếu theo đúng mức thăm dò hiện tại, và giả sử các bang không dao động đi đúng con đường các bang này đã đi năm 2016, thì chắc chắn ông Biden sẽ thắng số phiếu đại cử tri đoàn, dù ông có thua ở bang Ohio (vốn hai ông đang hòa nhau) đi nữa.

Tuy nhiên thăm dò cũng cho thấy mức lợi thế trung bình của ông Biden chỉ lớn hơn 5% ở chỉ 4/12 bang chiến trường. Tỉ lệ dẫn trước này quá mỏng chưa thể nói lên được điều gì, và kết quả sẽ tùy thuộc vào điều gì diễn ra trong cuộc đua, theo USA Today.

Chạy đua vận động giờ chót

Đài Fox News cho biết hiện ông Trump và ông Biden đang tích cực vận động ở các bang chiến trường để tăng tối đa cơ hội chiến thắng của mình.

Tối 30-10 (giờ địa phương), hai ứng viên cùng có mặt vận động tại bang Florida – một trong những bang chiến trường quan trọng. Với 29 phiếu đại cử tri được phân bổ, Florida là một trong những “giải thưởng lớn nhất” nếu ứng viên nào chiến thắng trong ngày bầu cử.



Ông Trump đã đánh bại bà Clinton 1,2% ở Florida bốn năm trước. Nếu ông thua vào ngày 3-11, con đường tái đắc cử của ông sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi nhiều thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước ở đây. Ông Biden hoàn toàn có lý do để phát biểu tự tin trước cử tri ủng hộ ông ngày 30-10: “Nếu Florida xanh (màu đại diện của đảng Dân chủ), mọi thứ kết thúc”.

Thời gian này, ông Trump tuần tự vận động ở các bang Michigan, Wisconsin, Minnestota. Ông Trump có tới cả chục sự kiện được lên lịch trong 48 giờ cuối cùng, tại các bang ông đã giành chiến thắng năm 2016.

Ông Biden thì tranh thủ vận động giờ chót ở các bang Minnesota, Wisconsin, Iowa. Ngày 31-10 (giờ địa phương) ông Biden sẽ có mặt ở bang Michigan, và cùng vận động với ông sẽ là cựu Tổng thống Barack Obama.



Ông Biden vận động tại bang Minnesota (Mỹ) ngày 30-10. Ảnh: AP

Đầu tuần này, ông Biden bày tỏ sự tự tin vào lợi thế của ông ở các bang Michigan và Wisconsin – một phần của “bức tường xanh” mà ông Trump đã phá vỡ hồi năm 2016. Ông Biden cũng thể hiện rằng mình đã nhìn thấy được chiến thắng của mình ở bang Iowa. Hiện các thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước chút ít ở bang này, nhưng cần lưu ý đây là bang ông Trump đã thắng tới 9% cách biệt năm 2016.

Theo Fox News, ông Biden đang cố gắng đóng khung cuộc chiến vào Nhà Trắng của ông như một cuộc trưng cầu dân ý về phản ứng của ông Trump với đại dịch COVID-19. Ông Biden nhắc đi nhắc lại rằng nếu thắng cử ông sẽ làm rất nhiều việc để chấm dứt đại dịch. Trong khi đó ông Trump cố gắng lái cuộc chiến này tập trung về vấn đề kinh tế, và đưa ra hình ảnh mình là ứng viên duy nhất có thể giúp nước Mỹ hồi phục sau đại dịch.



Tính đến ngày 30-10 đã có hơn 82 triệu cử tri (cả bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua thư), tương đương hơn một nửa tổng số cử tri đi bầu năm 2016.

Cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu sớm ở TP Dallas, bang Texas (Mỹ) giữa tháng 10. Ảnh: AP Thời hạn cuối bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường là vào ngày 30-10 (giờ địa phương, như ở Arizona, Georgia, Nevada, Texas) và vào ngày 31-10 (giờ địa phương, ở các bang Florida, North Carolina). Theo USA Today, thống kê ban đầu cho thấy ở phần nhiều bang, số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đi bỏ phiếu sớm hơn và nhiều hơn, nhưng cử tri Cộng hòa cũng nhanh chóng bắt kịp ở nhiều bang.