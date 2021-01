Hình ảnh những người cứu hộ tìm thấy những mảnh vỡ máy bay SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air gặp nạn ngày 9-1 đã cho thấy Indonesia là quốc gia có nhiều người chết vì tai nạn máy bay nhất châu Á, theo tờ South China Morning Post.



Tất cả 50 hành khách và 12 nhân viên hãng hàng không người Indonesia, được cho là đã thiệt mạng trên chiếc Boeing 737-500 khi nó lao xuống biển Java vào lúc 2 giờ 40 chiều ngày 9-1, chỉ bốn phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta.



Indonesia bắt được tín hiệu hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: TTXVN



Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Các phi công của chiếc máy bay được cho là có kinh nghiệm và hãng hàng không từ khi thành lập năm 2003 đến nay không ghi nhận bất kỳ sự cố chết người nào.



Các thợ lặn cho rằng họ sắp lấy được hộp đen của máy bay, điều mà các nhà chức trách hy vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về vụ việc.

Các tai nạn trong hai thập niên qua



Vụ tai nạn máy bay Sriwijaya Air là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ tai nạn máy bay chết người ở Indonesia.



Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, Indonesia đã ghi nhận 104 vụ tai nạn và 2.353 trường hợp tử vong liên quan kể từ năm 1945, nhiều nhất ở châu Á. Tiếp theo là Ấn Độ với 95 vụ tai nạn và 2.379 người chết. Trên thế giới, Mỹ đứng đầu danh sách với 860 vụ tai nạn và 10.953 người tử vong.

2018: Một chiếc Boeing 737 MAX của Lion Air lao xuống biển Java ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta của Jakarta, khiến 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng;



2015: Một máy bay quân sự của Indonesia đâm vào một khu dân cư ở Medan vào tháng 6 làm chết hơn 140 người - 122 người trên khoang và ít nhất 20 người trên mặt đất;



2014: Một chiếc Airbus A320 của hãng AirAsia, trên đường từ Surabaya đến Singapore, đâm xuống biển Java vào năm 2014, khiến tất cả 162 người trên máy bay thiệt mạng;



2007: Vào ngày đầu năm mới, một chiếc Boeing 737-400 của Adam Air lao xuống biển ngoài khơi đảo Sulawesi, sau khi cất cánh từ Surabaya đến Manado, khiến 102 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Lý do máy bay rơi ở Indonesia nhiều nhất châu Á

Các thảm họa này được là hậu quả của nhiều yếu tố, trong đó có sai sót trong giám sát hoạt động, bảo trì máy bay không đầy đủ và lỗi liên lạc.



Tuy nhiên, các yếu tố khác cũng đóng một vai trò quan trọng.



Một là số lượng chuyến bay ở nước này. Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lưu lượng hành khách hàng không quốc tế tại nước này đã tăng gấp ba lần từ năm 2005 đến năm 2017, trong khi năm 2019 Indonesia là nước có thị trường hàng không nội địa lớn thứ 15 với 91,3 triệu hành khách.



Một yếu tố khác bao gồm địa hình đồi núi của đất nước và thời tiết xấu thường xuyên, đặc biệt là trong mùa nhiệt đới gió mùa. Mưa lớn đã làm trì hoãn việc cất cánh của SJ 182 trong nửa giờ.

Một lý do nữa là nằm ở hồ sơ an toàn bay không được tốt của nước này. Từ năm 2007 đến 2018, tất cả các hãng hàng không Indonesia đều bị cấm bay vào các nước thuộc Liên minh châu Âu. Mỹ đã thực hiện lệnh cấm tương tự từ năm 2007 đến năm 2016, với lý do chuyên môn kỹ thuật không đầy đủ và các không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.