Tân tổng thống Ukraine 'ăn miếng trả miếng' với ông Putin

Tổng thống Nga Putin ngày 27-4 nói rằng Moscow đang xem xét các kế hoạch để giúp mọi người dân Ukraine có được quyền công dân Nga dễ dàng hơn, trước đó thông báo cấp hộ chiếu cho cư dân ở khu vực miền Đông Ukraine kiểm soát.

Hôm 28-4, tân Tổng thống Ukraine Zelenskiy đã đáp trả lời đề nghị của ông Putin trên Facebook rằng Ukraine cam kết trao quyền công dân cho các đại diện của tất cả các quốc gia chịu sự ảnh hưởng của tham nhũng mà trước hết là cho những người Nga, theo The Guardian.

"Chúng tôi biết rất rõ một người mang hộ chiếu Nga được gì, đó là "quyền" bị bắt trong biểu tình ôn hòa, và "quyền" không được tổ chức các cuộc bầu cử tự do và cạnh tranh", ông Zelensky nói.



Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: AP

Tờ The Guardian cho hay ông còn nhấn mạnh sự khác biệt giữa Ukraine và Nga là "người Ukraine được tự do ngôn luận, tự do truyền thông và internet trên đất nước này".

Ông Zelenskiy cũng cam kết tái khởi động đối thoại hòa bình với phe miền đông Ukraine.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Zelenskiy cảnh báo Nga tránh nói chuyện với Ukraine bằng "ngôn ngữ đe dọa hoặc áp lực kinh tế và quân sự".

Trước đó, ông cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt từ quốc tế đối với Moscow để đáp trả việc Nga cung cấp quyền công dân cho cư dân của phe miền Đông Ukraine.