Thủ lĩnh al-Qaeda ở Yemen bị bắt

Đài CNN đưa tin hôm 4-2 Liên Hợp Quốc tiết lộ thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở chi nhánh Yemen đã bị bắt cách đây vài tháng. Tiết lộ này là nguồn thông tin quan trọng cho các cơ quan chống khủng bố trong chiến dịch chống lại mạng lưới al-Qaeda toàn cầu.



Hình ảnh Khalid Batarfi chụp từ 1 video. Ảnh: AFP



Theo Liên Hợp Quốc, Khalid Batarfi - thủ lĩnh của al-Qaeda chi nhánh Bán đảo Ả Rập (AQAP), đã bị bắt, còn nhân vật số hai Saad Atef al Awlaqi thì đã thiệt mạng trong một chiến dịch ở thủ phủ Ghayda thuộc khu tự trị Al-Mahrah hồi tháng 10-2020.

Đây là lần đầu tiên vụ bắt Batarfi được chính thức xác nhận. Liên Hợp Quốc không cung cấp thêm thông tin nào về hoạt động cũng như nơi ở hiện tại của Batarfi.

Việc bắt Batarfi được trình bày trong một báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do các giám sát viên phụ trách theo dõi các mối đe dọa khủng bố thánh chiến toàn cầu soạn thảo.

Batarfi trở thành thủ lĩnh của AQAP hồi đầu năm 2020 sau khi người tiền nhiệm bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ. Batarfi ngoài 40 tuổi, được huấn luyện trong lực lượng al-Qaeda ở Afghanistan rồi sau đó gia nhập chi nhánh của al-Qaeda ở Yemen. Batarfi đã trở thành một nhà tư tưởng quan trọng của tổ chức khủng bố này và tham gia giám sát các hoạt động đối ngoại của tổ chức trước khi trở thành thủ lĩnh.

Việc Batarfi để cho mình bị bắt sống thay vì “tử vì đạo” như trùm khủng bố Osama bin Laden sẽ trở thành nỗi xấu hổ cho al-Qaeda. Trong bài phát biểu nhậm chức lãnh đạo AQAP hồi tháng 3 năm ngoái, Batarfi từng tuyên bố rằng "tử vì đạo là bằng chứng về sự trung thành và được các nhà lãnh đạo vinh danh".

Ngoài Batarfi, chưa có một thủ lĩnh cấp cao nào của al-Qaeda bị bắt sống kể từ khi Osama bin Laden thành lập tổ chức này từ hơn 30 năm trước.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo về khả năng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gia tăng tấn công khủng bố khi các lệnh hạn chế vì dịch COVID-19 được nới lỏng. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, các chiến binh thánh chiến đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Pháp, Đức, Áo và Thụy Sĩ, khẳng định mối đe dọa lâu dài đối với châu Âu.