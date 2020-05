Hai tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chĩa súng vào nhau bất chấp trước đó hợp tác với nhau tại khu vực Sahel ở châu Phi, theo hãng tin AFP.

Hãng tin AFP dẫn lời các chuyên gia hôm 15-5 cho biết các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa Al-Qaeda và IS xảy ra đầu năm nay đã leo thang thành cuộc chiến toàn diện tại những quốc gia như Mali và Burkina Faso.



Binh sĩ Mali tuần tra TP Gao (Mali). Ảnh: AFP



Các quan chức địa phương và các chuyên gia tin rằng tranh chấp đất đai và cây trồng thực phẩm là một phần nguyên nhân dẫn đến các vụ đụng độ.

“Chúng tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc ở đâu. Bên nào cũng muốn chiếm thế thượng phong” - ông Mahamat Saleh Annadif, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Mali, nói.

Ông Annadif nói thêm rằng cuộc đấu đá nội bộ giữa những phần tử khủng bố không còn là bí mật.

Các vụ đụng độ giữa Al-Qaeda và IS nổ ra sau khi các tay súng có liên hệ với IS xâm nhập lãnh thổ do lực lượng của Al-Qaeda kiểm soát ở vùng Dialloube của Mali vào đầu năm nay.

Theo một chuyên gia an ninh không được nêu tên ở TP Mopti thuộc miền Trung Mali, hơn 60 tay súng khủng bố đã bị giết chết trong các vụ đụng độ giữa IS và Al-Qaeda trong khu vực hồi tháng 3.

IS cũng tuyên bố đội quân cờ đen đã giết chết hơn 35 tay súng Al-Qaeda gần biên giới Mali với Burkina Faso hồi cuối tháng 4.

Tuy nhiên, theo AFP, không xuất hiện video nào quay các vụ đụng độ giữa hai nhóm khủng bố này. Các chuyên gia nhấn mạnh tới việc thiếu thông tin tình báo liên quan tới một số điểm nóng của Sahel và thông tin từ những khu vực này thường bị thổi phồng.

Kể từ khi các tay súng Al-Qaeda lần đầu tiên xuất hiện ở miền Bắc Mali năm 2012, bạo lực ở khu vực Sahel đã dẫn tới cái chết của hàng ngàn người, gồm cả binh sĩ lẫn dân thường.

Al-Qaeda hiện đẩy mạnh hoạt động tại miền Trung Mali và nước láng giềng Burkina Faso.

Về IS, nhóm khủng bố quốc tế này thiết lập sự hiện diện trong khu vực năm 2015 và đang hoạt động tại những khu vực biên giới của Mali, Burkina Faso và Niger.

Theo các chuyên gia, trước khi đụng độ nhau, Al-Qaeda và IS cũng từng là một liên minh không chính thức với việc trao đổi thành viên lẫn nhau và phối hợp các cuộc tấn công.