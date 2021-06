Tiết lộ gây sốc nói trên được đề cập trong một cuốn sách mới có tựa đề Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History (tạm dịch Kịch bản ác mộng: Bên trong phản ứng của chính quyền đối với đại dịch đã thay đổi lịch sử), do Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta, hai phóng viên của tờ The Washington Post chắp bút. Tờ báo này đã đăng tải các đoạn trích từ cuốn sách này hôm 21-6.

Theo tờ báo này, tại một cuộc họp trong Phòng Tình huống của Nhà Trắng vào tháng 2 năm ngoái, trước khi bùng phát đại dịch khiên hơn 600.000 người tử vong ở Mỹ tính đến nay, ông Trump đã hỏi các phụ tá: “Chúng ta không phải có một hòn đảo mà chúng ta sở hữu sao? Còn Guantánamo thì thế nào?”.



Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar. Ảnh: POLITICO



Ông Trump cũng được cho là đã nói: “Chúng ta nhập khẩu hàng hóa. Chúng ta sẽ không nhập khẩu virus”. Hai phóng viên của The Washington Post viết rằng các trợ lý đã chặn ý tưởng khi ông Trump đưa ra một lần nữa, tờ The Guardian cho biết.

Vịnh Guantánamo được Mỹ kiểm soát và đặt căn cứ quân sự từ hơn một thế kỷ qua. Mỹ khẳng định họ có quyền thuê vĩnh viễn khu vực này từ Cuba theo các hiệp ước Mỹ - Cuba năm 1903 và 1934, trừ trường hợp đôi bên nhất trí thay đổi điều khoản. Tuy nhiên, chính quyền Havana đã liên tục đòi Mỹ giao trả kể từ năm 1959, sau khi cách mạng Cuba thành công, viện cớ rằng các hiệp ước trên được thiết lập dựa trên sự đe dọa sử dụng vũ lực, qua đó vi phạm luật pháp quốc tế.

Tại Guantánamo có nhà đó được sử dụng để giam giữ các nghi phạm khủng bố mà không cần xét xử trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, và kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Mỹ vào ngày 11-9-2001, nó đã trở thành nam châm thu hút sự lên án của các tổ chức nhân quyền.

Vào năm 2019, một cuốn sách có tựa đề A Warning by Anonymous (tạm dịch: Một lời cảnh báo nặc danh) - sau đó được tiết lộ là Miles Taylor, một cựu quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ - đã tiết lộ rằng ông Trump từng đề nghị đưa người nhập cư đến căn cứ ở Cuba.

Theo ông Taylor, cựu Tổng thống Trump đề xuất định danh tất cả những người di cư vào Mỹ mà không được phép là “chiến binh của kẻ thù”, sau đó chuyển họ đến Guantánamo.

Những cuốn sách về nỗ lực vươn đến quyền lực của ông Trump và bốn năm cai quản Nhà Trắng đã tỏ ra vô cùng sinh lợi. Hôm 21-6, trang Axios đưa tin Trump đã nói chuyện với nhiều tác giả đang viết những cuốn sách về thời gian của ông tại Phòng Bầu dục.

Theo tờ The Washington Post, trong số các cảnh được Abutaleb và Paletta tường thuật, ông Trump được mô tả là vào tháng 3-2020 đã hét vào mặt Bộ trưởng Y tế Mỹ khi đó là ông Alex Azar: “Xét nghiệm sẽ giết chết tôi!”.

Vào thời điểm đó, các trường hợp mắc COVID-19 đang gia tăng ở Mỹ, và các bang bắt đầu đóng cửa trong bối cảnh dân chúng hoang mang và lo sợ.

“Tôi sẽ thất cử vì xét nghiệm. Kẻ ngốc nào đã để chính phủ liên bang tiến hành xét nghiệm? – ông Trump được cho là đã hét lên như thế.

“Ơ, ý ông muốn nói là Jared?” - ông Azar được cho là đã trả lời, đề cập ông Jared Kushner - con rể và là một cố vấn thân cận của ông Trump, người phụ trách xét nghiệm.

Ông Trump cũng được kể lại là đã nói rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) “hoàn toàn không đủ năng lực để phát triển một cuộc xét nghiệm”.

Ông Kushner được cho là đã gọi một nhân viên giám sát kế hoạch mua 600 triệu khẩu trang vào tháng 3-2020 là một “tên khốn chết tiệt”, bởi vì số khẩu trang đó sẽ không được giao trước tháng 6.