Trung Quốc nhắm tới Đài Loan để 'thử' ông Biden

Tuần trước, Trung Quốc (TQ) đưa hơn 10 máy bay ném bom H-6K, máy bay tuần thám săn ngầm Y-8 cùng hàng chục tiêm kích các loại chia thành nhiều đợt liên tục xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan thiết lập, theo hãng tin Reuters. Giới chuyên gia đưa ra nhiều cảnh báo về hoạt động phô trương sức mạnh quân sự này của Bắc Kinh trong bối cảnh ông Joe Biden vừa nhậm chức tổng thống Mỹ.

Trung Quốc từ mệt mỏi với ông Trump…

4.000

tàu TQ đã bị Đài Loan xua đuổi trong năm 2020 với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp các vùng biển xung quanh hòn đảo này để khai thác cát, hãng tin AFP cho biết. Con số này tăng gấp sáu lần so với năm 2019.

Trả lời phỏng vấn tờ The Taipei Times, chuyên gia Su Tzu-yun thuộc Viện nghiên cứu an ninh và quốc phòng (Đài Loan), lưu ý sở dĩ quan hệ Mỹ-Trung dưới thời ông Trump nhiều lần trên bờ vực xung đột bởi Washington lúc đó liên tục can thiệp vào các vấn đề được Bắc Kinh xem là “cấm kỵ và nhạy cảm” như Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng và Đài Loan. Hai năm đầu nhiệm kỳ ông Trump, Mỹ ít can thiệp nên các đợt động binh quân sự của TQ vì thế cũng thấp hơn. Hai năm sau, việc can thiệp ngày càng thường xuyên, tần suất TQ phô trương sức mạnh quân sự cũng nhiều hơn.