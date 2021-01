Trung Quốc: Phải dùng sức mạnh với Đài Loan

Theo tờ South China Morning Post ngày 19-1, Bắc Kinh "thề" sẽ sử dụng những gì họ coi là thế mạnh chính trị và kinh tế của mình để kiềm chế các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc.



Ông Uông Dương, thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã kêu gọi các quan chức Văn phòng Các vấn đề Đài Loan cùng phối hợp để thúc đẩy sự thống nhất xuyên eo biển và phản ứng nhanh chóng với tình hình "nghiêm trọng và phức tạp", theo tờ Nhân dân Nhật báo.



Ông Uông Dương. Ảnh: EPA

"Chúng ta phải tận những điểm mạnh và những lợi thế đáng kể trong hệ thống của mình trong việc giải quyết các vấn đề Đài Loan" - ông nói.



Ông Uông cũng nhắc lại quyết tâm của đại lục trong việc "kiên quyết kiềm chế" các lực lượng ủng hộ độc lập của hòn đảo tự trị. Đồng thời, ông kêu gọi các quan chức chống lại "các hoạt động ly khai và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, tích cực thúc đẩy sự phát triển hòa bình và tổng hợp của quan hệ hai bờ eo biển" và "tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc với thành tích xuất sắc".



Bốn biện pháp chính để cải thiện quan hệ hai bờ eo biển được ông Uông xác định gồm cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan tham gia vào các dự án kinh tế trọng điểm; hỗ trợ chính quyền Phúc Kiến - tỉnh đối diện với Đài Loan - trong nỗ lực phát triển hội nhập xuyên eo biển; phá bỏ các rào cản chính trị để hội nhập; và phát triển các chính sách để khuyến khích nhiều người từ Đài Loan đến sinh sống và làm việc tại đại lục.



Nhà bình luận chính trị và quân sự Chi Le-yi nhận định thông điệp chính trị của ông Uông nhằm cung cấp cho Bắc Kinh thêm lựa chọn trong việc điều chỉnh chính sách Đài Loan vì không rõ tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ thực hiện phương pháp nào.



"Nhận xét của ông Uông cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị một số cách để phản ứng với rủi ro vì giới lãnh đạo nước này gặp nhiều khó khăn sau những sự kiện bất thường và khó đoán của năm ngoái, bao gồm đại dịch COVID-19 và sự can thiệp của Mỹ vào quan hệ xuyên eo biển" - ông Chi nói.



"Bắc Kinh đang chờ đợi chính sách Mỹ - Đài Loan của chính quyền ông Biden. Các nhà chức trách đại lục có thể sẽ đưa ra các chiến lược xuyên eo biển cụ thể sau khi ông Biden đưa ra chiến lược cuối cùng" - ông Chi nói thêm.



Trước đó vào ngày 18-1, Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc đã điều ba máy bay giám sát và chống tàu ngầm Y-8 trên vùng biển ở phía tây nam của hòn đảo, buộc vùng lãnh thổ tự trị phải điều máy bay chiến đấu để xua đuổi.



Ngày 19-1, Đài Loan đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự ở căn cứ Hoa Khẩu (phía nam Đài Bắc), sử dụng xe tăng, súng cối và vũ khí nhỏ nhằm giúp hòn đảo không bị động trước tình huống bị tấn công từ đất liền.



Ông Chen Chong-ji, một thành viên trong lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết cuộc tập trận nhằm thể hiện quyết tâm duy trì hòa bình của Đài Loan trước các hành động phô trương lực lượng.



"Bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh eo biển Đài Loan, quyết tâm bảo vệ quê hương của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi" - ông nói.



Ngoài ra, cuộc tập trận cũng nhằm trấn an công chúng rằng lực lượng phòng vệ vẫn trong trạng thái cảnh giác trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến, khi nhiều binh sĩ được nghỉ phép.