Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc ngày 3-3 đã công bố đoạn phim cho thấy quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ chung tại quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường các hoạt động do thám tại Biển Đông và Đài Loan dự kiến sẽ bắn thử nhiều tên lửa trong tháng này, kèm thêm một số cuộc tập trận quân sự khác nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.



Một cuộc tập trận đổ bộ tấn công của Trung Quốc. Ảnh: AFP / XINHUA

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ tấn công xung quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhằm “khám phá các chiến thuật và phương pháp chiến tranh chung”, đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 3-3 cho biết.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng hải quân, lục quân, hải đoàn và không quân Trung Quốc.

Đoạn phim của CCTV cho thấy một số tàu đổ bộ đệm khí Type 726 (biệt danh Ngựa hoang, do Trung Quốc tự sản xuất) đang rời tàu đổ bộ Type 071 và lao lên bãi biển, mỗi tàu có một xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A cùng nhiều binh sĩ hải đoàn.

Đoạn phim cũng cho thấy một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 054A và một tàu hỗ trợ canh gác ngoài khơi, trong khi một máy bay chiến đấu Su-30MKK và một máy bay ném bom H-6K yểm trợ trên không.

Theo kịch bản của cuộc tập trận tấn công, binh sĩ hải quân Trung Quốc đổ bộ từ tàu và trực thăng, sau đó sẽ đối mặt hỏa lực mạnh từ đối phương trước khi đội xe tăng của lục quân tiến lên và phá hủy các boong-ke của đối phương.

Phi đội hải quân cũng thực hành các mục tiêu huấn luyện bao gồm hoạt động phòng không, chống tên lửa, cất cánh và hạ cánh trực thăng vào ban đêm, theo bản tin của CCTV và tuyên bố của quân đội Trung Quốc.

Đoạn phim không nêu rõ thời gian diễn ra cuộc tập trận, song cho thấy rằng nó được tiến hành trong những ngày gần đây.

Trung Quốc phát sóng đoạn phim trong bối cảnh nước này đang tiến hành cuộc tập trận kéo dài suốt tháng 3 tại Biển Đông, cũng như Mỹ tăng cường sự hiện diện tại khu vực.

Theo tổ chức Sáng kiến Thăm dò tình hình chiến lược ở Biển Đông (SCSPI) thuộc ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), Mỹ đã điều các máy bay do thám thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm một máy bay do thám không người lái MQ-4C, một máy bay do thám EP-3E, một máy bay trinh sát chiến lược RC-135U đến Biển Đông vào ngày 24-2, 25-2 và 27-2. Tàu thăm dò USNS Impeccable của Mỹ ngày 26-2 đã di chuyển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.