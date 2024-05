Quý I-2024: F88 đạt lợi nhuận mạnh mẽ, đà phục hồi rõ nét 29/05/2024 10:00

Quý I-2024, kinh tế vĩ mô có dấu hiệu khởi sắc trở lại, ghi nhận mức tăng trưởng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua mức tăng trưởng của quý I của giai đoạn năm 2020-2023 nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch Covid-19.

Chỉ số tiêu dùng cuối cùng (+4,93% so với cùng kỳ) đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung của kinh tế Việt Nam. Tính đến tháng 3-2024, mức huy động vốn của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với cuối năm 2023 (trong khi cùng kỳ năm 2023 tăng 1,17%). Tăng trưởng tín dụng cho toàn nền kinh tế đạt 0,26% (so với mức 1,99% cùng kỳ năm 2023).

Quý I-2024, F88 đạt lợi nhuận sau thuế là 31 tỉ đồng.

Trong bối cảnh đó, hoạt động quản trị, kinh doanh của F88 trong quý I-2024 có nhiều khởi sắc. Hoạt động kinh doanh nhanh chóng trở lại đà tăng trưởng từ sau Tết Nguyên đán, giúp duy trì được dư nợ cho vay mặc dù nhu cầu vay vốn giảm theo yếu tố mùa vụ.

Tỉ lệ khách hàng mới tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức tăng 9%. Doanh thu tăng trưởng ở mức cao nhất tính từ đầu năm 2023, vượt kế hoạch 6%, vượt đỉnh mốc quý IV-2023 là 2%.

Lợi nhuận hoạt động trước dự phòng (PPOP) tăng 15% so với quý IV-2023. Từ đó, lợi nhuận sau thuế trong quý I-2024 đạt 31 tỉ đồng.

Nguyên nhân khiến quá trình phục hồi của F88 diễn ra có phần nhanh hơn dự kiến có thể được lý giải bằng một số điều chỉnh sau:

Đầu tiên, F88 đã tập trung vào các khoản vay chất lượng tốt hơn, quản lý rủi ro chặt chẽ hơn và quy trình thu hồi hiệu quả đã giúp cải thiện tích cực chi phí Net Write-off, ở mức giảm 46% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp đến là có một nền tảng tài chính được đánh giá là vững chắc, thông qua các con số như: Huy động thành công 191 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong quý I-2024. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với F88, ngay cả trong bối cảnh thị trường trái phiếu Việt Nam đang diễn biến thận trọng từ phía người mua hay tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) của F88 vẫn ở mức 1,99 lần, mức khá lành mạnh đối với ngành tài chính.

Trong quý II-2024, F88 tiếp tục tập trung vào ba chiến lược quan trọng là mở rộng quan hệ đối tác, tinh chỉnh sản phẩm mục tiêu và tối ưu hoá hiệu suất.

Chuyển đổi cấu trúc đội ngũ bán hàng, tăng cường nhân sự bán hàng trực tiếp đồng thời giảm bớt các cấp quản lý trung gian… đã góp phần làm giảm CIR 8% và tăng năng suất lao động (doanh thu trên nhân viên) 3% so với quý IV-2023.

F88 tiếp tục đề cao giá trị khách hàng là trọng tâm và kết quả là điểm hài lòng về tổng thể của khách hàng vẫn ổn định ở mức cao, đạt 91%.

Riêng với nghiệp vụ thu hồi nợ, F88 đang làm khá tốt so với các thông lệ của ngành tài chính tiêu dùng, hơn 89% khách hàng hài lòng với các liên hệ nhắc nợ đúng hạn và 78% hài lòng với các liên hệ nhắc nợ trễ hạn.

Quý I-2024 cũng ghi nhận nhiều hoạt động vì cộng đồng của F88 được triển khai như thực hiện cam kết hỗ trợ phụ nữ và bình đẳng giới thông qua một loạt các sáng kiến có tác động mạnh mẽ như ra mắt gói vay ưu đãi cho phụ nữ tự doanh, tổ chức truyền thông, hướng nghiệp cho phụ nữ tự doanh với số vốn nhỏ, triển khai chương trình đào tạo bình đẳng giới cho nhân viên và quan trọng nhất là khởi động chương trình thực tế “Giấc Mơ Xanh” nhằm hỗ trợ tài chính, cố vấn và đào tạo cho các phụ nữ gặp khó khăn trên khắp Việt Nam hiện thực hóa ước mơ làm chủ cuộc sống của mình.

Từ những dấu ấn tích cực này, trong quý II-2024, F88 tiếp tục tập trung vào ba chiến lược quan trọng là mở rộng quan hệ đối tác, tinh chỉnh sản phẩm mục tiêu và tối ưu hoá hiệu suất. Trong đó quan trọng nhất là cải thiện hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng, hướng tới tối ưu hóa chi phí dự phòng, cải thiện hiệu quả tài chính tổng thể.