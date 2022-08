Ra mắt hành trình phá án của lực lượng Công an nhân dân trong seri phim 'Hồ sơ tội ác'

Sau một thời gian dài bấm máy, cuối cùng bộ phim truyền hình dài 30 tập "Hồ sơ tội ác" của đạo diễn Dũng Nghệ sẽ chính thức ra mắt công chúng.

Bộ phim khắc họa hình ảnh người Công an nhân dân hoàn thành đúng vào dịp ngành Công an kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962- 20-7-2022); 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-82022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2022).

"Hồ sơ tội ác" là seri phim truyền hình theo kịch bản của tác giả Phạm Trung Tín, đạo diễn: Dũng Nghệ, do VietStar sản xuất. Phim sẽ lên sóng vào Lễ Quốc khánh 2-9 trong khung giờ vàng phim Việt trên kênh SCTV14.

Bộ phim có tham gia của dàn diễn viên Huỳnh Trường Thịnh, Lê Tú Vi, Huỳnh Anh Tuấn , Khương Thịnh, Huy Khánh, Nam Thư , Ly Na Trang, Huỳnh Quý…

Nội dung phim phản ánh quá trình đấu tranh đầy mưu trí và truy bắt những kẻ giết người hàng loạt của đội trọng án thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố.

Thông qua đó bóc trần bộ mặt của những kẻ xấu xa đội lốt ‘người của công chúng’’ thành đạt trong xã hội, đồng thời khắc họa những bi kịch tinh thần, tổn thương sâu sắc trong quá khứ đã biến những con người được xã hội coi trọng thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Đặc biệt, xuyên suốt bộ phim là hình tượng của người Cảnh sát nhân dân mưu trí, dũng cảm với một Trung úy Mỹ Phương (diễn viên Nguyễn Thanh Hiền) xinh đẹp, gan dạ hay Thiếu tá Mẫn (Huỳnh Anh Tuấn), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, một người thầy, người anh, người đồng đội luôn sát cánh bên các trinh sát trẻ trong các chuyên án…

Trong seri phim truyền hình này, lần đầu tiên nữ diễn viên Tú Vi dấn thân thử sức vào dòng phim hình sự. Với gương mặt xinh đẹp, nữ tính, đôi mắt toát lên ánh nhìn đầy thông minh mưu trí, Tú Vi đã mang đến cho người xem một hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân thông minh, sáng tạo, đầy sức sống, không bao giờ bỏ cuộc… hứa hẹn sẽ được người xem yêu mến.

"Hồ sơ tội ác" là phim hình sự có cấu trúc khá đặc biệt bao gồm bốn vụ án được kết nối với nhau nhưng vẫn đảm bảo được tính nhất quán cả về nội dung lẫn hình thức.

Đây cũng là một trong những seri phim hình sự có nhiều nhân vật, nhiều diễn viên tham gia nhất từ trước đến nay.

Dưới đây là một số hình ảnh do đoàn phim cung cấp: