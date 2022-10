Ra mắt Hyundai Elantra All New 2023 giá từ 599 triệu

Ngày 14-10, Hyundai Thành Công Việt Nam ra mắt Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới đến thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới được sản xuất và phân phối bởi Hyundai Thành Công. Elantra 2023 sở hữu ngoại hình đẹp mắt dựa trên cảm hứng thiết kế “Sensous Sportiness”- Thể thao gợi cảm. Xe sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ với các thông số dài - rộng - cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.720 (mm) đem đến một không gian rộng và thoáng hơn.

Bảng taplo xe nổi bật với màn hình giải trí 10,25 inch cảm ứng hỗ trợ Apple Carplay/ Android Auto. Màn hình thông tin của xe cũng là dạng Digital 10,25 inch sắc nét, hiển thị chủ đề theo Drive Mode của xe hoặc theo sở thích của chủ xe.

Elantra 2023 sở hữu những trang bị cao cấp khác: Phanh tay điện tử, autohold, chìa khóa thông minh Smartkey cùng nút bấm khởi động Start/Stop engine kết hợp khởi động từ xa, sạc không dây chuẩn Qi, lẫy chuyển số sau vô lăng,...

Xe được trang bị hàng loạt những công nghệ và tính năng an toàn hữu ích cho người sử dụng: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, Hệ thống chống trộm Immobilizer,….

Xe được phân phối với 6 màu sắc: Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh, Đỏ với giá bán lẻ khuyến nghị từ 599 triệu đồng cùng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Giá bán lẻ cụ thể cho Elantra All New (đã bao gồm VAT):

- Elantra All New 1.6 AT tiêu chuẩn: 599 triệu VNĐ

- Elantra All New 1.6 AT đặc biệt: 669 triệu VNĐ

- Elantra All New 2.0 AT cao cấp: 729 triệu VNĐ

- Elantra All New N-line: 799 triệu VNĐ