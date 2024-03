Ronaldo mở cửa cho Mourinho trở lại làm HLV

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 27-3. Cristiano Ronaldo là tên tuổi lớn đầu tiên chuyển đến chơi giải Saudi Pro League của Saudi Arabia và giờ Jose Mourinho đang cân nhắc liệu có nên đến Trung Đông hội ngộ với cậu học trò cũ tại Real Madrid hay không.

Jose Mourinho đã gợi ý rằng ông sẽ xem xét làm việc ở Saudi Arabia vì Cristiano Ronaldo đã giúp ông mở rộng tầm mắt về giải Saudi Pro League sau khi CR7 gia nhập CLB Al Nassr. Jose Mourinho hiện đang thất nghiệp sau khi bị AS Roma sa thải hồi tháng giêng và ông mong đợi có thể trở lại làm HLV vào mùa hè này nếu tìm được đội bóng phù hợp.

Ronaldo đến Saudi Arabia chơi bóng cho Al Nassr vào đầu năm ngoái. ẢNH: GETTY

Chiến lược gia 61 tuổi người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã vô địch Europa Conference League cùng AS Roma vào tháng 5-2022, đó là danh hiệu ở châu Âu đầu tiên của AS Roma kể từ năm 1961. Tuy nhiên, AS Roma xếp tận vị trí thứ 9 Serie A vào thời điểm Mourinho bị sa thải.

Bây giờ, Jose Mourinho đang chờ đợi thời cơ của mình trong khi tìm kiếm đội bóng tiếp theo. Mourinho tin rằng cuối mùa giải này có thể mở ra cơ hội cho ông. HLV người Bồ Đào Nha đã được liên hệ với một số công việc, trong đó có lời đề nghị với mức lương đáng kinh ngạc từ Saudi Arabia.

Vào tháng 8 năm ngoái, Jose Mourinho cho biết ông đã nhận được 2 lời đề nghị nhưng ông chọn tiếp tục ở lại dẫn dắt AS Roma vì không muốn thất hứa với lãnh đạo CLB này. Al Shabab được cho là CLB của Saudi Arabia muốn ký hợp đồng với Mourinho. Mourinho từng tiết lộ, nếu nhận lời đến Saudi Arabia, ông sẽ nhận được mức lương cao nhất lịch sử dành cho 1 HLV.

Mourinho cho rằng Ronaldo đã mở ra cánh cửa cho mọi người đến Saudi Arabia làm việc, trong đó có ông. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, trò chuyện với nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, Jose Mourinho giải thích cảm xúc của mình về Saudi Arabia: “Saudi Arabia, tôi nghĩ Cristiano Ronaldo đã mở ra cánh cửa để mọi người tin rằng có thể ở đó, sống ở đó và tận hưởng sự phát triển của một đất nước muốn trở thành một đất nước khác với bóng đá là niềm đam mê.

Tôi nghĩ Cristiano Ronaldo đã mở cửa và khi tôi nhận được lời đề nghị, tất nhiên, điều đó rất quan trọng về mặt kinh tế. Tôi từ chối vì điều quan trọng hơn đối với tôi là ở lại với AS Roma và mục tiêu tham dự Champions League của họ.

Nếu sau này bạn hỏi tôi, bạn biết đấy, kinh nghiệm đã dạy tôi đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhưng nếu bạn hỏi tại sao hôm nay tôi lại đi du lịch tới Saudi Arabia, thì tôi đi du lịch vì tôi sẽ tận hưởng ba ngày xem quyền Anh, thưởng thức cuộc đua xe F1, gặp gỡ một số bạn bè, không phải vì tôi đang ký bất kỳ hợp đồng nào. Bởi bây giờ tôi còn thời gian đến cuối mùa giải để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình”.

Jose Mourinho đã đến thăm Saudi Arabia vào đầu tháng 3 để tham dự trận đấu quyền Anh giữa Anthony Joshua và Francis Ngannou ở Riyadh trước khi xem giải đua xe F1 Saudi Grand Prix. Jose Mourinho đang nhắm đến mục tiêu dẫn dắt một đội bóng mới sau khi mùa giải này kết thúc.

Mourinho mong muốn có công việc mới vào mùa hè. ẢNH: YOUTUBE ROMANO

Jose Mourinho nói thêm: “Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu, đôi khi, khi kết thúc ở một câu lạc bộ, bạn cảm thấy cần nghỉ ngơi hoặc suy nghĩ. Trong trường hợp này, một ngày sau khi tôi rời đi (AS Roma), tôi đã sẵn sàng lên đường (dẫn dắt đội bóng mới).

Tôi thực sự sẵn sàng nhưng tôi không muốn lựa chọn sai lầm, tôi không thể lựa chọn sai, tôi không thể chấp nhận một điều gì đó chỉ vì cảm giác và niềm đam mê được trở lại. Tôi phải kiên nhẫn. Có điều gì đó sắp xảy ra vào tháng 3 hay tháng 4? Điều đó rất khó khăn, mục tiêu của tôi là bắt đầu vào mùa hè tới”.

