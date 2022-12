Ronaldo phải xóa tan đàm tiếu không CR7 Bồ Đào Nha vẫn chạy tốt

(PLO)- Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 World Cup 2022 gặp Thụy Sĩ và đấy được xem là đối thủ dễ chịu ở vòng knock out, lành hơn rất nhiều với việc Hàn Quốc nhì bảng phải đối đầu với Brazil.

Ronaldo cùng các đồng đội đang có phong độ cao lại gặp Thụy Sĩ thiếu ổn định dù HLV Murat Yakin sở hữu dàn cầu thủ tốt. So sánh thì tập thể những cầu thủ Bồ Đào Nha liên kết lại vẫn tinh quái hơn so với Thụy Sĩ. Những cái tên như Pepe, Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Dalot, Horta, Joao Felix... lọc lõi hơn rất nhiều so với dàn cầu thủ Thụy Sĩ như Xhaka, Embolo, Shaqiri, Zakaria.

Trong cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ, yếu tố kinh nghiệm của những cựu binh sẽ đóng vai trò rất quan trọng mà Bồ Đào Nha vượt trội hơn với Ronaldo nơi hàng công, tuyến giữa có Bruno Fernandez, hàng phòng ngự có lão tướng Pepe…

Với Bồ Đào Nha, ngoài trận giữ chân “đá cho vui” và thua Hàn Quốc 1-2 ở lượt cuối bảng H thì hai trận còn lại thắng Uruguay và Ghana đều là những trận đấu hay của cựu vô địch châu Âu mà các chân sút Bồ Đào Nha đã ghi đến năm bàn.

Với nhiều bất ngờ ở vòng bảng như Nhật Bản thắng Đức và Tây Ban Nha hay Saudi Arabia lội ngược dòng trước Argentina, Tunisia thắng Pháp… thì cũng có một câu hỏi đặt ra rằng liệu có ngựa về ngược?

Rất khó cho một tập thể lớn như Bồ Đào Nha với nhiều “chiến binh” già dặn kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ trưởng thành rất nhanh thì họ luôn biết làm gì trong trận đấu knock out, nhất là mục tiêu toàn đội là đi đến tận chung kết.

Bồ Đào Nha cũng có HLV Fernando Santos từng trải qua nhiều giải lớn cùng tuyển Bồ Đào Nha nên ông hiểu rõ hơn các học trò mình và những khát vọng của họ hơn là đồng nghiệp Murat Yakin của Thụy Sĩ.

Dẫu biết rằng không phải cứ một tập thể nhiều ngôi sao lớn hơn là đội đó giành chiến thắng nhưng ở một vòng đấu knock out thì chắc chắn những đội như Pháp, Tây Ban Nha và bây giờ là Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ ngây ngô để những đội bóng yếu hơn chặn đường mình.

Đặc biệt hơn là một ngôi sao đàn anh như Ronaldo thì càng không thể để bị những lời lẽ đàm tiếu không có anh thì Bồ Đào Nha vẫn mạnh và vẫn chiến thắng.

. Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.

DUY ÂN