Salah sử dụng phương án cuối cùng trong nỗ lực tuyệt vọng 12/12/2024 12:39

Cựu hậu vệ của Liverpool Glen Johnson cho rằng Mo Salah vẫn ở vị trí thuận lợi khi nói đến các cuộc đàm phán hợp đồng tại Anfield. Johnson khẳng định rằng những bình luận công khai của Salah trên truyền thông về tình hình hợp đồng của anh tại Liverpool là "phương sách cuối cùng". Tờ Mirror (Anh) bình luận, "Salah sử dụng phương án cuối cùng trong nỗ lực tuyệt vọng".

Cựu hậu vệ Liverpool Glen Johnson cho biết, tuyên bố công khai của Mo Salah về câu chuyện hợp đồng của anh có thể là nỗ lực cuối cùng để cho mọi người biết rằng anh muốn ở lại Anfield. Tương lai của tiền đạo người Ai Cập hiện đang là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất tại Premier League.

Ở tuổi 32, Salah đang chơi tốt hơn bao giờ hết và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League với 13 bàn thắng trong mùa giải này. Ngoài ra, với tám pha kiến ​​tạo, Salah chỉ đứng sau Bukayo Saka của Arsenal và phong độ chói sáng của Salah là một trong những lý do khiến đội đầu bảng Premier League Liverpool đang bay cao.

Salah, người đã ghi hơn 200 bàn thắng cho Liverpool kể từ khi chuyển đến từ AS Roma với giá 34 triệu bảng vào năm 2017, sẽ hết hợp đồng với Liverpool vào cuối mùa giải. Salah được tự do đàm phán với các CLB bên ngoài nước Anh về việc chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau khi kỳ chuyển nhượng mở cửa vào ngày 1-1-2025.

Salah sử dụng phương án cuối cùng trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm gia hạn hợp đồng với Liverpool. ẢNH: GETTY

Mặc dù có vẻ như Salah sẽ không rời Liverpool, nhưng cho đến nay, hai bên vẫn chưa chính thức công bố hợp đồng mới, bất chấp gần đây truyền thông nước Anh đưa tin Liverpool và Salah đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Trước đó, Salah, người hiếm khi nói chuyện với báo chí, đã dừng lại để nói chuyện với các nhà báo sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Southampton. Salah tiết lộ rằng anh vẫn chưa được Liverpool chính thức gia hạn hợp đồng.

Cựu hậu vệ phải người Anh Johnson, người có 160 lần ra sân cho Liverpool từ năm 2009 đến năm 2015, chia sẻ với BetFred: "Rõ ràng là có rất nhiều trận đấu đang diễn ra và Mo Salah biết rằng anh ấy đang ở một vị trí quan trọng.

Salah đang chơi bóng và có lẽ muốn ở lại Liverpool, nhưng anh ấy chỉ sử dụng tất cả những chiến thuật này để có thêm vài năm nữa, so với những gì Liverpool muốn trao cho anh ấy hoặc có thể là tiền bạc hoặc bất cứ điều gì khác".

Mohamed Salah là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng tại Champions League của Liverpool trước Girona vào hôm qua 11-12, bàn thắng thứ 50 của anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Glen Johnson nói thêm: "Mo Salah biết mình đang ở vị trí dẫn đầu và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Salah có thể cảm thấy rằng nói chuyện với báo chí là phương sách cuối cùng của mình và để Salah có thể cho mọi người biết rằng anh ấy muốn ở lại Liverpool".

Salah vẫn giữ phong độ cao và là ngôi sao số 1 của Liverpool. ẢNH: GETTY

Cựu hậu vệ Chelsea Johnson cũng trả lời tin đồn về Trent Alexander-Arnold, người cũng hết hợp đồng vào mùa hè, có thể rời Liverpool để đến Manchester City. Johnson nói: "Động thái đó sẽ không xảy ra. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra, nhưng chúng ta đã thấy những điều kỳ lạ hơn xảy ra trong bóng đá.

Nếu Trent Alexander-Arnold được chuyển nhượng tự do, thì tôi tin rằng mọi CLB đều muốn có anh ấy. Bayern Munich sẽ muốn có anh ấy, Real Madrid sẽ muốn có anh ấy, mọi người đều muốn có anh ấy, vì vậy tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ấy đến Manchester City và làm phật lòng mọi người liên quan đến Liverpool. Động thái đó sẽ không xảy ra".

Về việc Alexis Mac Allister chơi ấn tượng cho Liverpool dưới thời tân HLV Arne Slot, Johnson cho biết: "Alexis Mac Allister là một người hùng thầm lặng. Anh ấy là cầu thủ có thể làm tốt mọi việc đơn giản.

Những người như Mo Salah và Cole Palmer (ở Chelsea) sẽ nhận được sự ca ngợi tại Premier League, nhưng tôi tin rằng nếu bạn nói chuyện với bất kỳ cầu thủ nào trong phòng thay đồ của Liverpool, họ sẽ nói rằng Mac Allister nên là một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đội hình. Mac Allister là một anh hùng thầm lặng, người làm mọi việc rất gọn gàng và các đồng đội của anh ấy sẽ dành cho anh ấy sự công nhận xứng đáng vì điều đó”.